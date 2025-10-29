Klaipėdos r. prasidės dar nematytas kelio remontas: vairuotojų laukia eismo pokyčiai

Klaipėdos rajone netrukus bus pradėtas vykdyti svarbus kelių infrastruktūros projektas – valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai– Kretinga ruožo nuo 4,8 iki 11,5 km kapitalinis remontas. Projektą planuojama įgyvendinti iki kitų metų spalio mėn.
„Patogi ir saugi infrastruktūra svarbi ne tik miestuose, bet ir mažesnėse gyvenvietėse, priemiesčiuose. Sendvario seniūnija – viena sparčiausiai augančių vietovių Klaipėdos rajone, todėl plečiantis seniūnijos gyvenvietėms, patogi infrastruktūra labai reikalinga. Sutvarkyta infrastruktūra – tai ne tik saugios kasdienės kelionės į darbus, ugdymo, gydymo įstaigas, bet ir palankesnės sąlygos kurtis verslams“, – kalbėjo „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
„Investicijos į kelių infrastruktūrą – tai investicijos į mūsų žmonių saugumą ir gyvenimo kokybę. Tvarkomas kelio ruožas – viena pagrindinių Sendvario seniūnijos kelių arterijų. Tai kelias, kuriuo kasdien naudojasi tūkstančiai gyventojų, todėl šiam projektui skiriame išskirtinį dėmesį – prisidedame ir Savivaldybės lėšomis, kad darbai būtų atlikti greičiau, o infrastruktūra atitiktų augančius rajono poreikius.
Prie šiandien turimo rezultato – pasirašytos sutarties ir netrukus prasidėsiančių darbų – reikšmingai prisidėjo ir aktyvi Sendvario bendruomenė. Jos nuoseklus dialogas bei bendradarbiavimas su Savivaldybe ir AB „Via Lietuva“ padėjo šiam projektui judėti į priekį greičiau. Tikimės, kad darbai vyks sklandžiai, o pasiekti rezultatai pateisins visų lūkesčius“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Tvarkomas ruožas prasideda ties Slengių gyvenvietės žiedine sankryža ir tęsiasi iki Radailių gyvenvietės Sodų gatvės (ruožas sutampa Ežero gatve). Per visą 6,7 km ilgio ruožą iš abiejų kelio pusių numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą ir kitas eismo saugą gerinančias priemones. Ties aukštais šlaitais bus įrengtos apsauginės pėsčiųjų tvorelės. Saugų eismą taurėtų užtikrinti kelio ruože numatytos įrengti iškeltos sankryžos, kurios sumažins transporto priemonių greitį gyvenvietėse ties sankryžomis.
Vykdant darbus, bus įrengtos 9 autobusų sustojimo aikštelės, iš jų 6 autobusų stotelės bus su įvažomis, o likusiose 3 stotelėse autobusų sustojimas projektuojamas kelio važiuojamojoje dalyje. Autobusų sustojimo aikštelėse numatyta įrengti suoliukus, šiukšliadėžes, paviljonus, peronus, pritaikyti žmonėms su negalia.
Už 8,7 mln. Eur su PVM kapitalinio remonto darbus vykdys UAB „Eurovia Lietuva“. Techninį darbo projektą rengė MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“.
Šis projektas yra įgyvendinamas gavus papildomo finansavimo iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų, prie projekto finansavimo prisideda ir Klaipėdos rajono savivaldybė.