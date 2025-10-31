Šiuose keliuose bus leidžiama važiuoti greičiau: pokyčiai įsigalioja jau rytoj

Tai reiškia, kad, esant palankioms oro sąlygoms, kai kelio danga sausa, o oro temperatūra teigiama, vairuotojams bus leidžiama važiuoti iki 130 km/val. greičiu.
Vis tiki ministerija pažymi, kad, esant blogesnėms oro sąlygoms – jei snigtų, danga taptų slidi ar temperatūra kristų žemiau nulio, – greitis būtų mažinamas iki 110 km/val. ar labiau.
„Kelių infrastruktūra tampa vis išmanesnė: magistralėse turime modernias eismo valdymo technologijas, kurios leidžia greitį pritaikyti prie realių oro sąlygų. Dabar žiemos švelnesnės, todėl jas galime išnaudoti koreguojant greičio apribojimus be jokių papildomų kaštų.
Jei oro sąlygos geros, vairuotojai galės važiuoti greičiau ir sutrumpinti kelionės laiką tarp dviejų didžiausių šalies miestų“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Pasak jo, pilotinis projektas prasidės lapkričio 1 d.
Lietuvos policija sako palaiko šią iniciatyvą, tačiau primena, kad saugumas kelyje priklauso ne tik nuo greičio apribojimų, bet ir nuo pačių vairuotojų elgesio.
„Primename vairuotojams, kad siūlomas leidimas važiuoti iki 130 km/val. greičiu žiemos metu jokiu būdu nereiškia pareigos taip važiuoti. Kai net moderniai įrengtuose kai kuriuose magistralinių kelių ruožuose toks greitis būtų leidžiamas, svarbiausi yra vairuotojų atidumas ir atsakomybė. Visada raginame vairuotojus įvertinti realias eismo ir oro sąlygas, kelio dangos būklę bei matomumą – jei sąlygos prastos, greitį būtina sumažinti, net ir esant aukštesnei leistinai ribai“, – teigė Policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.
Šiuo metu galimybė taikyti dinaminį greičio reguliavimą egzistuoja magistralėje tarp Vilniaus ir Kauno bei ruože nuo Garliavos iki Marijampolės. Ateityje planuojama dinaminį greičio reguliavimą diegti iki Klaipėdos bei iki Lenkijos sienos.