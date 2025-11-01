Pamirškite senus įpročius: to nepadarius, teks paploninti piniginę

„Vakarų ekspreso“ žurnalistai lapkričio 1 dieną, pravažiavę šią atkarpą, įsitikino, kad daugelio žmonių įpročiai nesikeičia, o ir ne visi atkreipia dėmesį į pasikeitusius ženklus: dalis vairuotojų „prisiklijuoja“ prie kitų automobilių galo ir spaudžia tuos, kurie važiuoja pagal leistinas taisykles.
Pasitaikė ir tokių, kurie, norėdami lenkti, signalizuoja arba lenkia pirma eismo juosta, ko daryti negalima.
Buvo ir tokių, kurie burbuliavo po nosimi ir pyko, kad neva kai kurie vairuotojai važiuoja per lėtai.
Vairuotojai, būkite atidesni ir sekite kelio ženklus, kitaip gresia baudos.
Juolab kad šiame kelio ruože neatsargumu ar nepastebėjimu neišsisuksite – ant Mokyklos gatvės viaduko jau senokai pastatyti išmanūs greičio matuokliai.
Eismo saugumo komisijos sprendimu Mokyklos gatvės tiltu 70 km/val. greitis bus vėl leidžiamas nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.
Prano Lideikio gatvėje, ties viaduku per geležinkelį, leistinas transporto priemonių greitis reguliuojamas kintamos informacijos kelio ženklais. Sistema realiu laiku įspėja vairuotojus apie suprastėjusias vairavimo sąlygas ir, atsižvelgiant į oro sąlygas, gali riboti maksimalų leistiną greitį.
Ant viadukų, ypač prie minusinės oro temperatūros, kai dar yra drėgmės, lėkti didesniu greičiu – itin pavojinga.
Tokie ribojimai yra sumąstyti ne šiaip sau, o dėl visų mūsų saugumo.
Taip pat nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse bei greitkeliuose leidžiama važiuoti nebe 130 km/val. greičiu, o jau ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu.
Būkite budrūs, sekite kelio ženklus ir rūpinkitės savo bei aplinkinių saugumu ir sveikata.