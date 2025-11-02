Klaipėdos policijos reidai per Vėlines: patikrinta 3,5 tūkst. vairuotojų, devyni iš jų buvo girti

Vien Šilutės pl. policija sustabdė penkis girtus vairuotojus.
Apie 8 val. 20 min., sustabdyto automobilio „Volkswagen“ vairuotojui (gim. 1963 m.) nustatytas 0,68 prom., apie 8 val. 04 min. automobilio „Rover“ vairuotojui (gim. 1977 m.) – 0,55 prom., apie 9 val. 38 min., automobilio „Škoda“ vairuotojui (gim. 1979 m.) – 0,76 prom., apie 9 val. 15 min., automobilį „Toyota“ vairavusiam vyrui (gim. 1971 m.) – 0,45 prom., apie 9 val. 39 min., automobilio „Audi“ vairuotojui (gim. 2005 m.) – 1,18 prom. girtumas.
Minijos g. apie 10 val. 46 min. automobilio „Toyota“ vairuotojui (gim. 1982 m.) nustatytas 0,43 prom., o apie 10 val. 46 min. ten pat patikrinam automobilio „Toyota“ vairuotojui (gim. 1979 m.) – 1,31 prom. girtumas.
Klaipėdos r., Vėžaičiuose, apie 17 val. 15 min., sustabdyto automobilio BMW vairuotojui (gim. 1992 m.) nustatytas 0,48 prom., o Kretingos r., Kalnalio kaime, apie 15 val. 36 min. automobilio „Volkswagen“ vairuotojui (gim. 1971 m.) – 0,70 prom. girtumas.
Dar 10 patikrintų vairuotojų buvo vartoję alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo.
Klaipėdos r., kelyje Klaipėda–Liepoja, užfiksuotas automobilis „Mercedes Benz“, lėkęs 165 km/val. greičiu, kai leistinas toje vietoje yra 90 km/val. Sustabdžius minėtą automobilį nustatyta, kad jo vairuotojas (gim. 2005 m.) neturi teisės vairuoti, nes ji yra atimta.
Taip pat užfiksuota, kad 14 vairuotojų leistiną greitį viršijo iki 50 km/val., dar trys – nesegėjo saugos diržų, du – nepraleido pėsčiųjų, vienas – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemone.