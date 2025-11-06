Su vandalais – bergždžia kova: bando visas įmanomas priemones, bet naudos – jokios

Įmonės „Grinda“ darbininkai Laisvės prospekto viadukų konstrukcijas nudažė, paskui apjuosė vielos tinklo tvorų segmentais prieš kelis mėnesius, tačiau jie neapsaugojo nuo terliotojų.
Poros viadukų konstrukcijos vėl išterliotos, panašu, to paties asmens. Savivaldybės Viešosios tvarkos grupės vyresnysis patarėjas Gintaras Leperskas minėjo, kad nuo terliotojų uždengti tvorų segmentais – nauja miesto priemonė.
Tačiau paaiškėjo, kad ji nepasiteisina, nes pro tinklo tarpus galima įkišti ranką. „Bandome visas įmanomas priemones, žiūrime, kurios pasiteisina“, – kalbėjo G.Leperskas.
Viena jų – uždažyti sienas iš karto, kai ant jų pasirodo grafičiai. Bet Lazdynų požeminėje perėjoje ir ši kova bergždžia. Švarios sienos buvo trumpiau nei savaitę.
Dabar jos vėl nusėtos vadinamaisiais tagais, nupieštais bent kelių terliotojų.
Meras Valdas Benkunskas praėjusiais metais paskelbė negailestingą kovą su grafičių vandalais. Ji apėmė kelias sritis, viena jų – sienų, tvorų valymas.
Per metus Vilnius užsibrėžė nuvalyti 220 tūkst. kvadratinių metrų sudarkytų, ištepliotų sienų, pastatų, viešosios infrastruktūros – tiltų, viadukų.
Vien valymo darbams savivaldybė pusantrų metų laikotarpiui planuoja skirti 1,5 mln. eurų.
V.Benkunskas žadėjo, kad bus plečiamas kamerų tinklas, ypač tose vietose, kur vandalizmo atvejai yra dažni.
Savivaldybė netgi pradėjo kabinti lenteles, terliotojus įspėjančias nesikėsinti į pastatus, tvoras.
GrindaLaisvės prospektasvandalai
Rodyti daugiau žymių