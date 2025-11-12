AutoRadaras

Čekijos policija paviešino girto vilkiko vairuotojo nuotykius – nelaimės išvengta tik per plauką

2025 m. lapkričio 12 d. 21:14
Čekijos policija socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino vaizdo medžiagą, kurioje matyti, kaip girtas vilkiko vairuotojas tik per plauką nesukėlė didelės nelaimės viename iš šalies greitkelių. Vilkiką vėliau sustabdžius, jo vairuotojui užsieniečiui nustatytas 1,19 prom. girtumas.
Kaip pranešė Čekijos policija, incidentas lapkričio 11 d. užfiksuotas kelyje D1, jungiančiame antrą pagal dydį šalies miestą Brno su sostine Praha. 
Policijos paviešintoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip vilkiką pradeda mėtyti, jis kliudo atitvarus, juos apgadina, per plauką vos neužkabina greta buvusio lengvojo automobilio, tačiau galiausiai vairuotojui pavyksta išlyginti automobilį ir jis nuvažiuoja toliau.
Kaip skelbia policija, incidentą vaizdo kameros užfiksavo greitkelio maždaug 70 km nuo Brno. 
Greitkelio 117 km policija vilkiką sustabdė. Paaiškėjo, jį vairavo užsienietis, tačiau Čekijos policija nepraneša, kurios konkrečiai šalies pilietis pareigūnus sukėlė ant kojų.
Patikrinus vairuotojo blaivumą nustatyta, kad jis girtas. Pirmu pūtimu vyras pripūtė 1,29 prom. antru – 1,19 prom.
Policija vairuotojui pasiūlė duoti kraujo mėginį tyrimams, bet vairuotojas atsisakė. 
Vyras buvo nuvežtas į policijos komisariatą ir su vertėjo pagalba apklaustas. Iš jo atimtas vairuotojo pažymėjimas ir uždrausta toliau vairuoti.
