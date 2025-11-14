Lenkai eismo taisyklių pažeidėjų baudimui įveda drakoniškas priemones

Naujosios taisyklės padidins transporto priemonių savininkų atsakomybę, reikalaujant iš jų pateikti išsamią informaciją apie pažeidimo metu vairavusį asmenį. Nauja tvarka taip pat įves pareigą pažeidėjui pateikti rašytinę deklaraciją, kurioje savininko nurodytas asmuo patvirtina savo kaltę arba atsisako priimti baudą, rašo „forsal.pl“.
Nenurodžius vairuotojo, bauda bus padvigubinta, bet bus ne mažesnė nei 800 zlotų (189 eurai). Tačiau baudos gali būti ir didesnės: jei bus keliamas pavojus eismo saugumui, bauda bus ne mažesnė kaip 2000 zlotų (apie 473 eurus), o baudžiamojo nusižengimo atveju minimali bauda bus 4000 zlotų (apie 947 eurus).
Sumokėjus per 14 dienų, būtų taikoma 25 proc. nuolaida.
Infrastruktūros ministerija planuoja sukurti specialų registrą transporto priemonėms, kurių savininkai nenustatė pažeidimo kaltininko. Policija ir Kelių transporto inspekcija turės prieigą prie šios duomenų bazės. Jei transporto priemonės, registruotos Lenkijoje, savininkai vengia nustatyti pažeidimo kaltininką, bus galima sulaikyti registracijos pažymėjimą.
Ministerija taip pat planuoja įvesti pakeitimus vairuotojams užsieniečiams. Užsienyje registruota transporto priemonė, įtraukta į registrą, gali būti nutempta į saugomą automobilių stovėjimo aikštelę. Norėdamas to išvengti, vairuotojas turės nedelsdamas sumokėti užstatą.
Naujosios taisyklės gali būti priimtos jau 2025 m.
LenkijabaudosKelių eismo taisyklės (KET)
