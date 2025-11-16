Užmigus mašinistei, traukinys ėmė nevaldomai skrieti: panikos apimti keleiviai rėkė ir krito nuo sėdynių

Dėl to traukinys posūkyje skriejo tris ar keturis kartus didesniu greičiu nei leistina, keleiviai rėkė, krito iš sėdynių ir trankėsi į vagono sienas.
Išplito incidento vaizdo įrašas
Šio įvykio vaizdo įrašas prieš kelias dienas sparčiai išplito socialiniuose tinkluose. Incidentas įvyko rugsėjo 24-osios rytą.
Dviaukštis traukinys važiavo miesto centro link, pranešė San Fransisko municipalinio transporto agentūra (SFMTA). Nurodoma, kad traukinys pravažiavo kelis jam numatytus sustojimus.
Agentūros teigimu, traukinys, išvažiavęs iš „Sunset“ tunelio netoli Duboce parko posūkyje važiavo „per dideliu greičiu“ – apie 50 mylių per valandą (apie 80 km/val.).
SFMTA duomenimis, „Muni“ lengvojo geležinkelio traukiniai įprastai važiuoja 8–10 mylių per valandą (apie 13–16 km/val.) greičiu.
„Atsiprašau, ramiai, ramiai – jis tiesiog nesustojo. Mes neatsitrenkėm“, – išsigandusiems keleiviams po sustojimo kartojo vairuotoja.
Pirmadienį, lapkričio 10 d., SFMTA paskelbė pareiškimą, kuriame patvirtino, kad staigų traukinio purtymą sukėlė „operatoriaus nuovargis“.
ABC News paviešintame saugos kameros įraše matyti akimirka, kad vairuotojos akys tuo metu, kai keleiviai buvo supurtyti, yra užmerktos, o galva nusvyra į šoną.
„Dėl staigaus judesio keli keleiviai buvo supurtyti ir nugriuvo“, – teigė agentūra.
SFMTA pranešė, kad operatorė nušalinta nuo vairavimo pareigų, o situacija sprendžiama „vadovaujantis vidiniais protokolais“.
„Sauga visada yra mūsų prioritetas. Esame pasiryžę užtikrinti atsakomybę po šio visiškai nepriimtino incidento ir imamės visų būtinų veiksmų, kad „Muni“ būtų saugi ir patikima visiems keleiviams ir bendruomenei“, – teigiama SFMTA direktorės Julie Kirschbaum pareiškime.
Parengta pagal abcnews.go.com
mašinistasTraukinysužmigo prie vairo
