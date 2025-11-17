Girtas vairuotojas pakaunėje bandė išvengti reido – iš pradžių važiavo kuo toliau, paskui bėgo į kalną

Lapkričio 15 d. apie 14 val. 40 min. Kauno r., kelyje Kaunas – Zapyškis – Šakiai, policinės priemonės vykdymo metu buvo stabdomas automobilis „Citroen“, tačiau šis reikalavimas sustoti nepakluso ir padidinęs greitį nuvažiavo toliau.
Už kelių kilometrų automobilis „Citroen“ sustojo, o vairuotojas pasileido bėgti į šalia esantį kalną. Vyras (gim. 1978 m.) sulaikytas, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,55 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajone patikrino virš 7,9 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta 10 girtų vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,49 iki 1,52 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – lapkričio 11 d. apie 14 val. 40 min. Jonavos r., Žeimių miestelyje, dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1986 m.). Vyrui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,67 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 20 girtų vairuotojų, 20 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 47 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
kelių policijos reidasKauno rajonasgirtas vairuotojas
