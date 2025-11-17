Nuo gruodžio 14 d. keičiasi traukinių tvarkaraščiai: ką svarbu žinoti

Atlikusi keleivių apklausas ir įvertinusi keleivių atsiliepimus, „LTG Link“ į atnaujintus traukinių tvarkaraščius įtraukė net 4 naujus vietinius ir 2 tarptautinius maršrutus, 2 naujas stoteles, taip pat užtikrino dažnesnį susisiekimą populiariausiuose maršrutuose.
„Atnaujindami tvarkaraščius siekiame, kad kelionės traukiniu būtų dar patogesnės ir labiau atitiktų keleivių poreikius. Naujieji tvarkaraščiai ne tik suteiks daugiau galimybių keliauti Lietuvoje, bet ir atvers naujas jungtis su Europa. Mūsų tikslas – kad kelionės traukiniu taptų pirmu pasirinkimu keliaujantiems Lietuvoje ir už jos ribų“, – sako „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
4 nauji vietiniai maršrutai
Atnaujinus traukinių tvarkaraščius, daugiausia pokyčių įgyvendinta Šiaurės Lietuvoje. Nuo gruodžio 14 d. maršrutas Panevėžys–Mažeikiai bus skaidomas į tris atskirus maršrutus: Radviliškis–Mažeikiai, Šiauliai–Mažeikiai ir Šiauliai–Panevėžys. Toks pokytis užtikrins dažnesnes keliones tarp Šiaulių, Radviliškio ir Panevėžio, taip pat šiais maršrutais keliaujantiems gyventojams bus dar patogiau tęsti kelionę traukiniais, vykstančiais link sostinės ir pajūrio.
Maršrutas Klaipėda–Šilutė pratęsiamas iki Kretingos, todėl susisiekimas tarp Klaipėdos ir Kretingos taps dažnesnis, o keleiviai be persėdimų galės pasiekti Girulius, Kretingą ir Kretingalę.
Nuo gruodžio 14 d. traukiniai dažniau kursuos atkarpomis Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Marijampolė. Keleiviams bus pasiūlyti papildomi išvykimo laikai vakarinio piko metu, o nuo 16 val. iki 19 val. traukiniai tarp Vilniaus ir Kauno kursuos vidutiniškai kas pusvalandį.
2 nauji tarptautiniai maršrutai
Nuo gruodžio 14 d. padidės maršrutų tarp Lietuvos ir Lenkijos skaičius – vietoje vieno kasdien kursuos trys traukiniai – Krokuvos, Suvalkų ir netoli Vokietijos sienos esančio Ščecino kryptimis. Padidinus maršrutų į Lenkiją skaičių, keleiviai galės rinktis jiems patogiausią išvykimo laiką – traukiniai išvyks ir ryte, ir popiet. Kad tarptautinis susisiekimas būtų dar patogesnis, kelionė į Varšuvą sutrumpės maždaug valanda, o į Krokuvą – net dviem valandomis.
Taip pat pagerintas susisiekimas su kitomis Europos sostinėmis – iš Varšuvos bus galima pasiekti daugelį Europos miestų: Prahą, Vieną, Berlyną, Bratislavą, Budapeštą ar Kyjivą, o taip pat keliauti po visą Lenkiją – į Gdanską, Zakopanę ir kitus regionus tiek dieniniais, tiek naktiniais traukiniais.
„LTG Link“ atnaujina tvarkaraščius, atsižvelgdama ir į augantį tarptautinių kelionių traukiniais populiarumą – vien šiais metais keleivių srautai tarptautiniuose maršrutuose išaugo 13 %.
2 naujos stotelės
Nuo gruodžio 14 d. gyventojai keliones pradėti galės iš dviejų papildomų stotelių – Kretingalės ir Kalvarijos. Kretingalėje sustos Kretinga–Šilutė maršruto traukiniai, o Kalvarijoje – Vilnius–Mockava maršrutu vykstantys traukiniai.
Patogų susisiekimą su Kalvarijos stotimi padės užtikrinti Kalvarijos rajono savivaldybės organizuojamas specialus autobusas, kuris iš geležinkelio stoties, esančios Jungėnų kaime, keleivius nuveš į Kalvarijos miestą.
Lietuvos geležinkeliaitraukiniaitvarkaraštis
Rodyti daugiau žymių