Sekmadienį kai kuriomis Vilniaus gatvėmis nepravažiuosite: numatomi eismo ribojimai, keisis viešojo transporto maršrutai

Paruošiamieji darbai bus pradėti jau trečiadienį, lapkričio 19 d., o šeštadienį 19–21 val. organizuojama repeticija Katedros aikštėje.
Renginio dieną Lietuvos kariuomenės kariai žygiuos nuo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus ir Šventaragio gatvėmis iki Katedros aikštės, kur 12 val. vyks iškilminga karių rikiuotė. 12.30 val. kariai žygiuos iš Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės.
Bus eismo ribojimų, autobusai važiuos apylankomis
Nuo lapkričio 21 d. 19 val. iki lapkričio 23 d. 24 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje.
Nuo lapkričio 22 d. 19 val. iki lapkričio 23 d. 17 val. L. Stuokos-Gucevičiaus ir T. Vrublevskio gatvėse bus eksponuojama karinė technika.
Nuo lapkričio 22 d. 19 val. iki lapkričio 23 d. 24 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės ir L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėse.
Lapkričio 23 d., šeštadienį viešasis transportas kursuos apylankomis: 10 ir 11 autobusų maršrutai – per Pylimo gatvę, 33 ir 89 autobusų maršrutai – per Olandų gatvę.
Tvarkaraščius galima rasti svetainėse judu.lt ir stops.lt, viešąjį transportą realiu laiku galima sekti JUDU virtualioje švieslentėje čia.
