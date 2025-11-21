„Kur skubate? Manote, kad liksite nepastebėti? Deja, taip nėra. Primename, kad greičio viršijimas kelia grėsmę tiek pačiam vairuotojui, tiek kitiems eismo dalyviams“, – feisbuko paskyroje rašo Tauragės apskrities pareigūnai.
Jie taip pat ragina laikytis saugaus ir leistino važiavimo greičio – kelios sutaupytos minutės nėra vertos galimų pasekmių.
Vairuotojui surašytas protokolas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio 6 dalį.
Jame nurodoma, kad nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km per valandą užtraukia baudą vairuotojams nuo 450 iki 550 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 450 iki 700 eurų.
Vairuotojams taip pat privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 6 mėnesių.
Policijareidasgreičio matuoklis
