Policija pasidalijo kelių erelio pasiekimais: greitį viršijo 60 km per valandą Kuriam laikui neteks teisės vairuoti

2025 m. lapkričio 21 d. 13:29
Lrytas.lt
Tauragės apskrities policija feisbuko paskyroje pasidalijo savo surengto reido rezultatais. Jie užfiksavo, kai vairuotojas prašvilpė net 150 km/val. greičiu, kai šiame kelyje numatytas greitis – 90 km/val. Vairuotojui gresia ne tik solidi bauda, bet ir kuriam laikui teks atsisveikinti su vairuotojo pažymėjimu.
„Kur skubate? Manote, kad liksite nepastebėti? Deja, taip nėra. Primename, kad greičio viršijimas kelia grėsmę tiek pačiam vairuotojui, tiek kitiems eismo dalyviams“, – feisbuko paskyroje rašo Tauragės apskrities pareigūnai.
Jie taip pat ragina laikytis saugaus ir leistino važiavimo greičio – kelios sutaupytos minutės nėra vertos galimų pasekmių.
Vairuotojui surašytas protokolas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio 6 dalį.
Jame nurodoma, kad nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km per valandą užtraukia baudą vairuotojams nuo 450 iki 550 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 450 iki 700 eurų.
Vairuotojams taip pat privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 6 mėnesių.
