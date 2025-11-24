Keistas incidentas Lenkijoje: avariją sukėlęs ukrainietis policininkų prašė už jį papūsti į alkotesterį

Apie incidentą pranešė Sochačevo miesto (miestas vidurio Lenkijoje, Mazovijos vaivadijoje) policija. Pasak šio pranešimo, ketvirtadienį vakare policija gavo pranešimą, kad vienoje iš miesto žiedinių sankryžų nesuvaldytas automobilis „Mitsubishi“ pateko į avariją – užlėkė ant saugumo salelės.
Pranešta, kad po avarijos vairuotojas paspruko.
Įvykio liudininkai pareigūnams parodė, kur paspruko automobilio vairuotojas, tad netrukus policija sulaikė 27 metų Ukrainos pilietį.
Sulaikytas vyriškis neneigė vairavęs ir pareigūnų prašė vieno – už jį papūsti į alkotesterį. Jis prisipažino, kad prieš išvažiuodamas iš namų vartojo alkoholį.
Pareigūnai už vairuotoją pūsti nepanoro, tad netrukus ukrainiečiui buvo nustatytas 1,6 prom. girtumas.
Vyras buvo sulaikytas, policija paėmė jo vairuotojo pažymėjimą.
Ukrainietis uždarytas į areštinę, jam pateikti įtarimai dėl vairavimo apsvaigus. Už tai pagal Lenkijos įstatymus šiam vairuotojui gresia laisvės atėmimas iki 3 metų.
girtas vairuotojasukrainietisLenkija
Rodyti daugiau žymių