Klaipėdos reidai: per savaitę įkliuvo 10 girtų vairuotojų, o 4 vis dar važinėjo su vasarinėmis padangomis

2025 m. lapkričio 24 d. 14:16
Klaipėdos apskrities VPK
2025 m. lapkričio 10–16 d. Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai per vykdytas priemones iš viso užfiksavo 511 įvairių KET pažeidimų, nustatė 10 girtų vairuotojų.
Lapkričio 17 d. apie 23 val. 25 min. Klaipėdoje, S.Daukanto g., sustabdytam 1984 m. gimusiam „Ford“ vairuotojui nustatytas 0,89 prom. girtumas.
Tą pačią dieną apie 15 val. 52 min. Klaipėdos r., Šernų kaime, pas 1993 m. gimusį „Citroen“ vairuotoją rasta galimai narkotinės medžiagos, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Lapkričio 20 d. apie 14 val. 45 min. Klaipėdos r., Šernų kaime, sustabdytam 1978 m. gimusiam „Mercedes Benz“ vairuotojui nustatytas 0,98 prom. girtumas.
Lapkričio 21 d. apie 16 val. 22 min. Klaipėdos r., Vėžaičių kaime, 1961 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,48 prom., tą pačią dieną apie 21 val. 26 min. Klaipėdoje, Herkaus Manto g., 1966 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui – 1,31 prom., apie 23 val. 59 min. Klaipėdoje, Mokyklos g., 1999 m. gimusiai „Škoda“ vairuotojai – 0,65 prom. girtumas.
Lapkričio 22 d. apie 8 val. 55 min. Klaipėdos r., magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 1959 m. gimusiai „Opel“ vairuotojai – 0,46 prom., apie 9 val. 27 min. tame pačiame kelyje, 1960 m. gimusiam krovininio automobilio MAN vairuotojui – 0,13 prom. girtumas.
Lapkričio 23 d. apie 13 val. 10 min. Rietavo savivaldybėje, kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, sustabdytam 1964 m. gimusiam „Citroen“ vairuotojui – 0, 71 prom., o apie 12 val. 26 min. Kretingos r., kelyje Šiauliai–Palanga, 1973 m. gimusiam „Mercedes Benz“ vairuotojui – 0,49 prom. girtumass.
Dar 9 pareigūnų patikrinti vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės, 6 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 28 – nesegėjo saugos diržų, 5 – nepraleido pėsčiųjų, 4 – važiavo transporto priemonėmis su vasarinėmis padangomis.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę buvo užfiksuota 415 leistino greičio viršijimo atvejai.
kelių policijos reidasKlaipėdagirti vairuotojai

