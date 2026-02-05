Dėl „Nemuno aušros“ automobilių nuomos nuošalyje neliko ir VMI: štai kokią žinią siunčia

„VMI nuolat atlieka mokesčių mokėtojų rizikingumo vertinimą, kurio metu vertina turimus ir mokesčių mokėtojų deklaruotus duomenis, analizuoja informaciją gautą iš trečiųjų šaltinių, taip pat – ir viešai pasirodžiusią informaciją žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose“, – naujienų agentūrai „Elta“ nurodė VMI atstovė atstovė Rūta Asadauskaitė.
„Kai atliekant rizikingumo vertinimą VMI kyla pagrįstų klausimų, sprendžiama dėl kontrolės veiksmų inicijavimo“, – komentavo ji.
Kaip skelbta, pasirodžius informacijai apie tai, kad „Nemuno aušra“ nuomojosi automobilius iš partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos D. Petkevičienės, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nurodė, jog pirmąsias indikacijas apie politinės partijos automobilių nuomos situaciją gavo praėjusių metų rugsėjį.
Anot VRK atstovės Indrės Ramanavičienės, šiuo metu aiškinamasi, ar galėjo būti piktnaudžiaujama politinės partijos finansais.
VRK pateiktoje „Nemuno aušros“ 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikusio auditoriaus išvadoje nurodyta, kad politinė partija į finansines ataskaitas neįtraukė išlaidų už jos pirmininko R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos D. Petkevičienės automobilių nuomą.
Trečiadienį, vasario 4 d., pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ taip pat nurodė, jog tai galimai nėra vienintelė tokia „Nemuno aušros“ sutartis. 2024 m. kovo 12–lapkričio 13 dienomis galiojo dar viena automobilio nuomos sutartis už daugiau nei 18 tūkst. eurų arba 2,2 tūkst. per mėnesį. Automobilį partijai nuomojo „aušrietė“ D. Petkevičienė.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija žada svarstyti pasirodžiusią informaciją artimiausiame posėdyje.
Pasak „Viešpirkių“, šie duomenys rodo sunkiai paaiškinamą praktiką, kai politinė partija sudaro sutartis su jos pačios vadovybe ar nariais. Tai, pilietinės iniciatyvos nuomone, kelia rimtų klausimų dėl galimo interesų konflikto, skaidrumo ir politinės atsakomybės.
Remigijus ŽemaitaitisAutomobilisNemuno aušra
