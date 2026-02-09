Ispanijoje streikuoja mašinistai – gali būti atšaukti šimtai traukinių

Dėl streiko gali būti atšaukti šimtai tolimojo susisiekimo traukinių, taip pat daug regioninių ir krovininių traukinių, pranešė Ispanijos žiniasklaida. Pasak laikraščio „La Vanguardia“, liūdnai pagarsėję nepatikimi regioniniai traukiniai Katalonijoje jau pirmadienio rytą patyrė daugiau vėlavimų nei įprastai.
Pagal Ispanijos įstatymus per streikus turi būti garantuojamas minimalus aptarnavimas, o tai reiškia, kad tik dalis darbuotojų vienu metu gali išeiti iš darbo.
Susisiekimo ministerija įsakė, kad šalyje ir toliau kursuotų iki 73 proc. tolimojo susisiekimo traukinių. Valstybinė geležinkelių bendrovė „Renfe“ pranešė, kad mažesnis minimalus aptarnavimas nustatytas vietos ir regioniniams traukiniams.
Sausio 18 d. Andalūzijoje susidūrus dviem priešingomis kryptimis važiavusiems greitiesiems traukiniams žuvo 46 žmonės ir daugiau nei 120 buvo sužeista. Manoma, kad avarijos priežastis buvo bėgio lūžis.
Vos po dviejų dienų netoli Barselonos vietos traukinys rėžėsi į ant bėgių nuvirtusios atraminės sienos liekanas. Traukinio mašinistas žuvo, dešimtys keleivių buvo sužeisti.