AutoRadaras

Ispanijoje streikuoja mašinistai – gali būti atšaukti šimtai traukinių

2026 m. vasario 9 d. 12:54
Pirmadienį, vasario 9 d., Ispanijos traukinių mašinistai pradėjo trijų dienų streiką, reikalaudami investicijų į geležinkelių saugą ir krizių valdymo reformų po dviejų praėjusį mėnesį įvykusių mirtinų traukinių avarijų.
Daugiau nuotraukų (6)
Dėl streiko gali būti atšaukti šimtai tolimojo susisiekimo traukinių, taip pat daug regioninių ir krovininių traukinių, pranešė Ispanijos žiniasklaida. Pasak laikraščio „La Vanguardia“, liūdnai pagarsėję nepatikimi regioniniai traukiniai Katalonijoje jau pirmadienio rytą patyrė daugiau vėlavimų nei įprastai.
Pagal Ispanijos įstatymus per streikus turi būti garantuojamas minimalus aptarnavimas, o tai reiškia, kad tik dalis darbuotojų vienu metu gali išeiti iš darbo.
Susisiekimo ministerija įsakė, kad šalyje ir toliau kursuotų iki 73 proc. tolimojo susisiekimo traukinių. Valstybinė geležinkelių bendrovė „Renfe“ pranešė, kad mažesnis minimalus aptarnavimas nustatytas vietos ir regioniniams traukiniams.
Sausio 18 d. Andalūzijoje susidūrus dviem priešingomis kryptimis važiavusiems greitiesiems traukiniams žuvo 46 žmonės ir daugiau nei 120 buvo sužeista. Manoma, kad avarijos priežastis buvo bėgio lūžis.
Vos po dviejų dienų netoli Barselonos vietos traukinys rėžėsi į ant bėgių nuvirtusios atraminės sienos liekanas. Traukinio mašinistas žuvo, dešimtys keleivių buvo sužeisti.
streikaiIspanijamašinistai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.