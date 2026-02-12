Nusiteikite eismo ribojimams: Vilniaus savivaldybė praneša, kur vasario 16 d. nepravažiuosite 

Tradicija tapusi jaunimo eisena „Lietuvos valstybės keliu“ prasidės 10 val. Katedros aikštėje prie Gedimino paminklo. Vasario 16-osios vakarą Gedimino prospekte taip pat suliepsnos 16 laisvės laužų; laužai degs nuo 18 iki 23 val.
Bus eismo ribojimų
Nuo vasario 13 d. 19 val. iki vasario 17 d. 4 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino pr. nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės.
Nuo vasario 15 d. 10 val. iki vasario 16 d. 9 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Šv. Jono g. ir Pilies g. dalyje nuo Literatų iki Šv. Mykolo g. (išskyrus gyventojų transportą), o vasario 16 d. 9–16 val. bus draudžiamas visų transporto priemonių eismas minėtose gatvėse.
Vasario 16 d. 9–18 val. Bus draudžiamas transporto priemonių eismas L. Stuokos-Gucevičiaus g. dalyje nuo Liejyklos g. iki pastato L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9 ir Totorių g. dalyje nuo Šv. Ignoto iki Liejyklos g., išskyrus renginių dalyvių transportą.
Vasario 16 d. 11.30–13 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Universiteto gatvėje ir Liejyklos gatvės dalyje nuo S. Skapo iki Totorių gatvės, išskyrus renginių dalyvių transportą.
Vasario 16 d. 14–16 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekte.
Gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje zonoje renginių metu vasario 14–16 d. galios ir kitose stovėjimo vietose.
Vasario 16-ąją – nemokamas viešasis transportas
Patogiai pasiekti šventinius renginius bus galima viešuoju transportu, kuris tądien bus nemokamas visiems keleiviams! Troleibusai ir autobusai kursuos pagal savaitgalio tvarkaraščius.
Atsižvelgiant į visą dieną vyksiančius šventinius renginius ir planuojamus didesnius keleivių srautus, tam tikri maršrutai kursuos dažniau. Papildomi reisai ir didesnis transporto priemonių skaičius numatomas šiose maršrutuose:
1G, 3G-A ir 53 autobusų maršrutuose; 2, 3 ir 7 troleibusų maršrutuose.
Atvykstantiems automobiliu rekomenduojame jį palikti „Statyk ir važiuok“ aikštelėse ir patogiai tęsti kelionę viešuoju transportu. „Statyk ir važiuok“ aikštelės: Ukmergės g. 246, Savanorių pr. 124 ir V. Pociūno g. 8.
Automobilių parkavimas „Statyk ir važiuok“ aikštelėse Vasario 16-ąją – nemokamas.
Vasario 16-oji
