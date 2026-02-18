Masinė avarija užkimšo svarbią Vilniaus arteriją

Kaip naujienų portalą Lrytas informavo Lietuvos policija, gautas pranešimas apie trijų automobilių susidūrimą Vilniuje, Tūkstantmečio gatvėje.
„Apie 9.34 val. buvo gauti du pranešimai apie eismo įvykį Tūkstantmečio gatvėje. Pravažiuojantis vairuotojas pranešė, kad link Lazdynų virš Savanorių žiedo susidūrė trys automobiliai, apgadinta gatvės infrastruktūra, žmonės nenukentėjo.
Buvo gautas ir antras pranešimas, kuriame teigiama, kad susidūrė „Renault“, „Škoda“ ir dar vienas „Renault“ automobiliai.
Vairuotojai nežino, kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją, susidūrus trims automobiliams“, – nurodė policijos atstovė Loreta Kairienė.
Pažymima, kad automobilis „Renault“ įvažiavo į automobilį „Škoda“, o šis atsitrenkė į kitą priekyje stovėjusį automobilį „Renault“.
Vairuotojų teigimu, kelyje susidarė didelė spūstis.