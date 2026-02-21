Keršto akcija daugiabučio kieme – gyventojai pasiskirstė į dvi stovyklas

Feisbuko puslapis „Reidas“ patalpino vaizdo įrašą su prierašu: „Vieni bando atkasti, kiti ne. Užkasti.“
Ir iš tiesų, įraše aiškiai matyti, kaip nuvalytame daugiabučio kieme vyras iš peties darbuojasi su kastuvu. Jis neša sniegą į kitą kiemo pusę ir jį dosniai beria ant stovėjimo aikštelėje palikto prabangaus „Lexus“ automobilio.
Internautai ėmė spėlioti, kad toks elgesys gali būti savotiška keršto akcija vairuotojui, kuris pastatė automobilį nuvalytame kieme.
Vieni vyro pastangas gyrė ir skatino būtent tokiu būdu tvarkytis su žmonėmis, kurie patys kiemų neprižiūri, o tik naudojasi kitų atliktu darbu: „Ot, šaunuolis! 100 procentų gerulis. Va taip ir reik daryt, kai chitras sumasto pasistatyt išvalytoj vietoj. Užskaitau stipru!“
Kita gyventoja rašė, kad jai jau taip pat dėl vienų kaimynų baigiasi kantrybė. „O visi tie, kurie sako apie tai, kad nukasta vieta, tavo netampa, tai gal išeikite ir nusikaskite bent porą vietų, taip kaip darom mes po kiekvieno snygio, o mašina statykit į nenukastą“, – savo nuomonę dėstė socialinio tinklo naudotoja.
O štai kiti neužtarė kastuvu besidarbavusio piliečio ir sniegu užkasto automobilio savininką ragino kreiptis į policiją dėl galimo turto apgadinimo.
Šį įrašą matė ir Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė. Ji sako, kad jei užkasto automobilio šeimininkas mano, kad jo ar jo turto atžvilgiu padaryta nusikalstama veika, jis visais atvejais gali kreiptis į pareigūnus.