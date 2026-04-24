Aiškėja, kad nužudymo byloje įtariamas V. Solkanas buvo teistas: vairuodamas girtas sukėlė avariją

2023 m. balandžio 16 d. rytą, 6 val. 17 min., jis, vairuodamas BMW, važiavo Pilaitės prospektu Vilniuje ir rėžėsi į „Bolt“ pavėžėjo vairuojamą „Toyota“. Ši nuo smūgio vertėsi ant šono.
Tąkart V. Solkanas į alkoholio matuoklį įpūtė 1,80 promilės. Jam skirta 2,4 tūkst. eurų bauda, taip pat dvejiems metams atimta teisė vairuoti.
1992 m. gimęs V. Solkanas pripažino padaręs nusikaltimą.
Susiję straipsniai
Daugiau apie paramediko M. Sadausko nužudymą ir kaip su tuo siejamas V. Solkanas, skaitykite čia.
Paramediko nužudymas PanevėžyjeavarijaPilaitė
Rodyti daugiau žymių