Aiškėja, kad nužudymo byloje įtariamas V. Solkanas buvo teistas: vairuodamas girtas sukėlė avariją

2026 m. balandžio 24 d. 13:19
Lrytas.lt
Paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje suimtas Vilius Solkanas girtas sukėlė avariją ir buvo už tai nuteistas, rašo naujienų portalas „delfi.lt“.
2023 m. balandžio 16 d. rytą, 6 val. 17 min., jis, vairuodamas BMW, važiavo Pilaitės prospektu Vilniuje ir rėžėsi į „Bolt“ pavėžėjo vairuojamą „Toyota“. Ši nuo smūgio vertėsi ant šono.
Tąkart V. Solkanas į alkoholio matuoklį įpūtė 1,80 promilės. Jam skirta 2,4 tūkst. eurų bauda, taip pat dvejiems metams atimta teisė vairuoti.
1992 m. gimęs V. Solkanas pripažino padaręs nusikaltimą.
Paramediko nužudymas Panevėžyje
