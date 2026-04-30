„Google Maps“ Lietuvoje pristato naujas funkcijas: štai kam labiausiai pravers

Keliautojai taip pat jau greitai galės rasti dviračių nuomos punktus ir tikrinti dviračių prieinamumą realiu laiku tiesiogiai „Maps“ programėlėje. Be to, dėl „Gemini“ integracijos „Google Maps“, kuri artimiausiu metu prieinama vartotojams, dviratininkai galės gauti informaciją apie savo maršrutą ar apylinkes naudojantis balso valdymu, arba leisti „Gemini“ išsiųsti žinutę jų vardu, jei vėluoja atvykti.
Dviračių maršrutai ir navigacija, tinkantys vasaros sezonui
Šalia esamų transporto režimų „Google Maps“ – vairavimo automobiliu, viešojo transporto, pėsčiomis ir pavėžėjimo paslaugų – dviračių maršrutai ir navigacija pristatomi „Maps“ vartotojams Lietuvoje. Tad nesvarbu, ar ieškote trumpesnio kelio į Vingio parką, ar vaizdingo maršruto iki Nidos švyturio – dabar galima lengvai atrasti geriausius būdus judėti lauke ant dviejų ratų transporto priemonių. Be to, pridedama posūkis po posūkio balso navigacijos dviračiams funkcija, kad nurodymų būtų galima klausytis per ausines kelyje.
Naujasis dviračių rodinys „Google Maps“
Šalia viešojo transporto, eismo ir „Street View“ rodinių, naudotojai dabar galės matyti dviračių rodinį savo „Google Maps“, rodantį dviračiams palankius maršrutus. Pagal rodomas spalvas bus galima matyti dviračių takų tipus kelyje.
Takai be automobilių eismo žymimi tamsiai žalia ištisine linija, specialiai įrengti dviračių takai – šviesiai žalia ištisine linija, dviračiams palankūs keliai be dviračių tako, tačiau vis tiek rekomenduojami dviratininkams – šviesiai žalia punktyrine linija, o neasfaltuoti žvyrkeliai ir takai – tamsiai žalia brūkšnine linija.
Dirbtinio intelekto pagalba
„Gemini“ navigacijoje teikia dviratininkams balsinę pagalbą, kad jie galėtų išlikti saugūs ir susikaupę kelyje. Pavyzdžiui, dviratininkai gali paklausti „Gemini“ apie numatomą atvykimo laiką, sužinoti apie geriausiai įvertintas kavines maršrute arba, jei vėluojama, paprašyti „Gemini“ išsiųsti žinutę jų vardu. „Gemini“ navigacija dviratininkams prieinama lietuvių kalba. Funkcija palaipsniui įdiegiama vartotojams.
Netrukus: nuorodos iki dviračių dalijimosi stotelių
Ateityje vietiniai keliautojai galės matyti dviračių dalijimosi stotelių vietas ir laisvų dviračių skaičių realiuoju laiku. Šioje netrukus pristatomoje funkcijoje, jei vartotojai ieškos dviračių maršrutų, jie gaus išsamias maršruto nuorodas.
Tai apims nuorodas pėsčiomis iki dviračių nuomos stotelių, esančių netoli pradinio taško, kartu su realiu dviračių prieinamumu. Be to, jie gaus posūkis po posūkio dviračių maršrutus iki nuomos stotelės, esančios arčiausiai tikslo, su tiesioginiu stotelės prieinamumu, ir nuorodas pėsčiomis nuo šios stotelės iki galutinio tikslo. Funkcija bus palaipsniui pristatoma per ateinančius kelis mėnesius.