AutoRadaras

Bendras Panevėžio ir Šiaulių pareigūnų reidas: verkia 9 triukšmingų motociklų ir mopedų viruotojai

2026 m. gegužės 2 d. 11:00
Lrytas.lt
Panevėžio ir Šiaulių pareigūnai surengę bendrą reidą dėl triukšmo lygio pažeidimų nubaudė net 9 motociklų ir mopedų vairuotojus. Viena iš tokio pažeidimo nuobaudų yra techninės apžiūros naikinimas.
Daugiau nuotraukų (7)
Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Panevėžio apskrities policija, gegužės 1 d., Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai kartu su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kolegomis vykdė tikslinę priemonę, skirtą transporto priemonių skleidžiamo triukšmo kontrolei.
„Patikrinimų metu triukšmo lygis buvo matuojamas sertifikuota įranga“, – skelbia policija.
Iš viso patikrinta 11 transporto priemonių. Nustatyta 10 pažeidimų dėl viršyto leistino triukšmo lygio.
Protokolai surašyti vienam lengvojo automobilio vairuotojui, šešių motociklų ir trijų mopedų vairuotojams.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad kad už leistinos triukšmo normos viršijimą vairuotojams gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Pirmą kartą yra skiriama pusė minimalios baudos, tačiau jei pažeidimas fiksuojamas pakartotinai – bauda išauga nuo 500 iki 1 000 eurų.
Papildomai pažeidėjams naikinamas techninės apžiūros galiojimas.
Policija praneša, kad per šį reidą taip pat nustatyti du girti vairuotojai.
triukšmasPolicijos reidasŠiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.