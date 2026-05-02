Bendras Panevėžio ir Šiaulių pareigūnų reidas: verkia 9 triukšmingų motociklų ir mopedų viruotojai

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Panevėžio apskrities policija, gegužės 1 d., Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai kartu su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kolegomis vykdė tikslinę priemonę, skirtą transporto priemonių skleidžiamo triukšmo kontrolei.
„Patikrinimų metu triukšmo lygis buvo matuojamas sertifikuota įranga“, – skelbia policija.
Iš viso patikrinta 11 transporto priemonių. Nustatyta 10 pažeidimų dėl viršyto leistino triukšmo lygio.
Susiję straipsniai
Protokolai surašyti vienam lengvojo automobilio vairuotojui, šešių motociklų ir trijų mopedų vairuotojams.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad kad už leistinos triukšmo normos viršijimą vairuotojams gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Pirmą kartą yra skiriama pusė minimalios baudos, tačiau jei pažeidimas fiksuojamas pakartotinai – bauda išauga nuo 500 iki 1 000 eurų.
Papildomai pažeidėjams naikinamas techninės apžiūros galiojimas.
Policija praneša, kad per šį reidą taip pat nustatyti du girti vairuotojai.
