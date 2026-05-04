Vilniečiai puolė naują parkavimo galimybę: kai kur vietų nebeliko per kelias dienas

Donatas Dirginčius, „JUDU“ Parkavimo paslaugų organizavimo skyriaus vadovas, naujienų portalui Lrytas perdavė, kad bandomojo naktinio parkavimo projekto pradžia buvo sėkminga.
„Nors iniciatyva dar gana nauja, jau dabar matome apčiuopiamus rezultatus – iki balandžio vidurio išdavėme 71 leidimą automobiliams statyti „Rimi“ parduotuvių aikštelėse nakties metu“, – sakė jis.
Didžiausio susidomėjimo sulaukė Pilaitėje esanti aikštelė, kur leidimai buvo išgraibstyti per kelias dienas.
Aktyvumas juntamas ir Žirmūnuose, Kareivių g. 11A esančioje stotelėje. Pasak D. Dirginčiaus, šioje aikštelėje dar yra laisvų vietų.
Leidimai išduodami 6 mėnesiams gyventojams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra ne toliau kaip 500 m nuo nurodytos aikštelės. Vienam būstui išduodamas vienas leidimas, pasirinktai konkrečiai aikštelei. Tokia sistema pasirinkta siekiant užtikrinti aiškų gyventojų informavimą ir išvengti chaotiško parkavimo.
Pasak „Rimi“ atstovų, gyventojai laikosi aikštelių naudojimosi taisyklių: darbo dienomis automobiliai statomi nuo 17 iki 9 val., o savaitgaliais parkavimas nemokamas visą parą.
Kaip nurodė D. Dirginčius, projekto partneriai prie iniciatyvos prisideda savanoriškai ir už tai negauna finansinio atlygio.
Labai realu, kad neilgai trukus tokių aikštelių tinklas išsiplės. Kol sutartys su partneriais nepasirašytos, „JUDU“ atstovai tikslių vietų, kur tai galėtų būti, neatskleidžia, tik priduria, kad tikslas – plėstis po kitus miegamuosius rajonus. Pats projektas orientuotas būtent į miegamuosius rajonus, kuriuose fiziškai nėra galimybių įrengti papildomų parkavimo vietų.
Priminsime, kad bandomasis nemokamo naktinio parkavimo projektas Vilniuje pradėtas kovo viduryje.
Projektą inicijavusi Vilniaus savivaldybė kartu su jį įgyvendinančia „JUDU“ ir prekybos tinklu „Rimi Lietuva“ gyventojams pasiūlė sprendimą, leidžiantį naktimis nemokamai statyti automobilius prekybos centrų aikštelėse, kurios tuo metu dažnai būna neišnaudojamos.
Bandomasis projektas startavo keliose Vilniaus vietose. Jame dalyvauja du prekybos tinklo „Rimi“ objektai – Žirmūnuose, Kareivių gatvėje 11A, ir Pilaitėje, Vydūno gatvėje 4. Kiekvienoje iš šių aikštelių numatyta skirti po 50 leidimų, išduodamų pagal anksčiau minėtas sąlygas.
