Akrobatinis šou judriame kelyje atsirūgo: „Tiesus kelias į nelaimę“

2026 m. gegužės 6 d. 14:58
Klaipėdos apskrities policija feisbuke praneša, kad nubaudė kelis motociklų vairuotojus, lėkusius ant vieno rato.
Atšilus orams, Klaipėdos kelių policija pradėjo aktyvią motociklininkų kontrolę. Deja, ne visi sezoną pasitinka atsakingai.
Gegužės 3 d. magistraliniame kelyje A13 (Klaipėda–Liepoja) pareigūnai sustabdė du motociklų „BMW“ ir „Honda“ vairuotojus.
Pasak policijos pareigūnų, vairuotojai demonstravo „akrobatinius“ triukus – kėlė priekinius ratus ir staigiai didino sūkius, taip sukeldami realų pavojų sau ir kitiems.
Abiems vairuotojams surašyti protokolai pagal administracinių nusižengimų kodeksą.
„Policija primena: motociklas ant vieno rato – tai ne meistriškumas, o nepagarba kitiems ir tiesus kelias į nelaimę. Kontrolė bus vykdoma ir toliau – būkite saugūs!“, – įspėja Klaipėdos apskrities policininkai.
