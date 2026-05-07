Nori keisti egzaminų „Regitroje“ tvarką: įsigaliotų jau nuo lapkričio

Pokyčiai AM kategorijai – jau šiemet
Diskusijų epicentre ilgus metus buvusios AM kategorijos laukia esminiai pokyčiai, kurių reikėjo dėl pačių jauniausių vairuotojų saugumo keliuose.
Iki šiol sulaukus 15 m. pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą norint vairuoti lengvąjį keturratį, „mikroautomobilį“ ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui.
„Regitra“ pristatė, kaip keisis egzaminų vertinimas: ieškojome būdų, kaip padėti būsimiems vairuotojams
Įstatymo bei egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją ir nuo šių metų lapkričio visi norintieji įgyti AM kategorijos vairuotojo teises turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus.
„Šis pokytis yra reikšmingas ir labai lauktas. To reikėjo ir dėl bendro saugumo keliuose, ir dėl pačių jauniausių vairuotojų saugumo, nes eismo situacijos, kurias jie sukuria dėl patirties neturėjimo, kai kada yra pavojingos.
Susiję straipsniai
Daugiau praktikos įgyjant teisę vairuoti transporto priemonę – visada į naudą kalbant apie bet kurią kategoriją. Mes, „Regitra“, esame atsakingi, kad eisme dalyvautų tik tinkamai tam pasirengę vairuotojai, todėl tikiu, kad šie pokyčiai reikšmingai prisidės didinant saugumą keliuose ir apsaugant jauniausius vairuotojus“, – „Regitros“ Egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas R. Litvaitis.
5 svarbiausi „Regitros“ siūlomi pokyčiai:
1. Rezervacijos į egzaminą patvirtinimas. Siūloma, kad nuo 2027 m. sausio 14 d. egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama po apmokėjimo. Šis pokytis leistų greičiau aptarnauti klientus padaliniuose, sumažintų administracinę naštą patiems klientams ir leistų labiau susikaupti egzaminui.
2. Netaikomas 30 d. ribojimas. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai asmuo atvyksta į egzaminą, tačiau neturi privalomų dokumentų, reikiamos aprangos, kitų būtinų priemonių ar registruodamasis egzaminui nurodo ne tą pavarų dėžę.
Iki šiol tokios situacijos buvo traktuojamos kaip neatvykimas į egzaminą, todėl buvo taikomas 30 dienų apribojimas registruotis pakartotinai. Siūloma šio ribojimo atsisakyti, nes tai padėtų išvengti perteklinių suvaržymų ir prisidėtų prie geresnės klientų patirties.
3. Galimybė susipažinti su teorijos egzamino rezultatu. Tam, kad būsimi vairuotojai galėtų geriau susipažinti su egzamino rezultatais ir ateityje išvengtų galimų nesusipratimų kelyje, „Regitra“ siūlo įteisinti susipažinimo su rezultatu laiką ir tam skirti iki 5 min. Šio siūlymo įgyvendinimas padarytų egzaminų procedūras dar skaidresnėmis ir aiškesnėmis. Tai pagerintų klientų patirtį, nes visiems būtų suteikiamos vienodos sąlygos bei dar daugiau aiškumo.
4. Važiavimas pagal kelio ženklus. Viena iš praktikos egzamino užduočių – nuvykti į nurodytą vietą vadovaujantis navigacijos instrukcijomis, nes tai yra svarbus šiuolaikinio vairuotojo įgūdis.
Siūloma numatyti galimybę išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, neveikiant navigacijai, užduotį atlikti vadovaujantis kelio ženklais. Tai labai reti atvejai, tačiau net ir esant šiems sutrikimams, teisės aktų nuostatos leistų objektyviai įvertinti kandidato gebėjimą orientuotis eisme ir prisitaikyti prie realių situacijų kelyje net esant techniniams nesklandumams.
5. T kategorijos egzaminas. Sklandžiam T kategorijos egzaminų užtikrinimui numatoma, kad transporto priemonėje galėtų būti ir kiti egzaminuojamieji, kurie tą pačią dieną laiko egzaminą.
Tai svarbu, nes būsimų troleibusų vairuotojų egzaminai pasižymi tam tikra specifika – reikia išmanyti ne tik eismo subtilybes, bet ir sugebėti tinkamai vairuoti troleibusą pagal kontaktinį tinklą – kad nenutrūktų energijos tiekimas, nebūtų sugadintas tinklas ir nesutriktų eismas.
Egzamino metu egzaminuojamasis vairuoja troleibusą važiuodamas maršrutu, kuriame nuosekliai susiduria su situacijomis, kuriose prireikia šių specifinių žinių ir įgūdžių. Todėl praktikos egzaminas prasideda ar baigiasi ne „Regitros“ padalinyje, o troleibusų maršrutų pradžios arba pabaigos vietose.