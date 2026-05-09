Kaune – dar vienas „BMW“ skrydis: „prisiparkavo“ Nemuno krantinėje

Nesuvaldytas „BMW“ skriejo nuo šlaito ir atsidūrė ant pėsčiųjų bei dviračių tako Nemuno krantinėje. Skaitytojas apie eismo įvykį portalui pranešė 14.48 val. Vaizdo medžiagoje matyti į nelaimės vietą atvykę pareigūnai ir medikai.
Papildyta 15.14 val.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčios pareigūnės duomenimis, incidentas buvo fiksuotas 14.26 val. Pirminiais duomenimis, „BMW“ automobilis dėl slidžios kelio dangos nuvažiavo nuo šlaito.
Automobilio vairuotoja buvo blaivi, sužalojimų nepatyrė. (papildymo pabaiga) Tai ne pirmas incidentas, kuomet transporto priemonė atsiduria Nemuno krantinėje – toks pat eismo įvykis fiksuotas ir 2022-ųjų lapkritį.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad šiandien Kauno centre fiksuotas dar vienas „BMW“ skrydis – automobilis taranavo spaudos kioską.
