AutoRadaras

Ant atitvarų prie „Megos“ vėl pakibo „BMW“ automobilis

2026 m. gegužės 10 d. 09:30
Šeštadienį Kaune jau fiksuotos dvi rimtos avarijos, tačiau nelaimės keliuose nesibaigia – pranešama apie eismo įvykį prie „Megos“.
Šeštadienio pavakarę portalas „Kas vyksta Kaune“ sulaukė informacijos apie ant atitvarų pakibusį automobilį. „Prie „Megos“, – pridūrė apie 18.13 val. nuotrauką atsiuntusi moteris.
Papildyta 18.41 val.
„Kas vyksta Kaune“ grupėje pasidalinta dar viena incidento nuotrauka. „BMW“, kaip susitarę, šiandien laužo Kauno miesto infrastruktūrą.
Išvada viena, jei „BMW“ važiuoja lėtai faktas, kad kažkas yra negerai. Aš manau, kad „BMW“ vairuotojams reikia skirti Nobelio premiją“, – rašė nuotrauka pasidalijęs grupės narys.
Primename, kad panašus incidentas fiksuotas ir penktadienį. Islandijos plente, netoli prekybos centro „Mega“, ant atitvarų buvo kabinęs „BMW“ automobilis.
Apie 16.16 val. portalas buvo sukaukęs pranešimo ir apie avariją Veiverių gatvėje.
„Dar vieni netilpo“, – rašė nuotrauką atsiuntęs vyras.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ taip pat primena, kad šeštadienį Kaune fiksuoti ir kiti du rimti eismo įvykiai.
Kauno centre „BMW“ rėžėsi į spaudos kioską, kiek vėliau tokios pačios markės automobilis nuskriejo šlaitu į Nemuno krantinę.
