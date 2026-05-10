Kilnus poelgis magistralėje: susivieniję vairuotojai gesino liepsnojusį vilkiką

2026 m. gegužės 10 d. 14:18
Šeštadienio vakarą „Kas vyksta Kaune“ grupėje pasirodė vieša padėka – magistralėje A1 susivieniję vairuotojai suskubo gesinti degusio vilkiko.
„Noriu padėkoti vyrams, kurie šiandien, gegužės 9 dieną, apie 15.30 val. neliko abejingi ir sustojo padėti fūristui, ties Giraite užsidegus variklio skyriui pilna ugnimi.
Jūsų dėka mes užgesinom ugnį, kol atvyko ugniagesiai ir taip kažkam išsaugojom turtą ir ekologiją mūsų gamtai. Didelis AČIŪ Jums.
Padėkim vienas kitam ir būsim stipresni“, – rašoma šeštadienio vakarą „Kas vyksta Kaune“ grupėje išplatintoje padėkoje.
Toks įrašas sulaukė nemažai palaikymo ir džiugesio, kad vietoj nelaimės filmavimo, vairuotojai ėmėsi realių darbų.
„Seniau stebėjausi tais, kurie stebisi, jog jiems padėdavo. Padėti kitam, atrodytų, yra savaime suprantama, bet pasirodo dabar tokie laikai, kad jau tai stebina“, – komentavo į situaciją sureagavęs grupės narys.
Kaip pažymima Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos paros įvykių suvestinėje, šeštadienį apie 15.27 val. buvo gautas pranešimas, kad kelyje Vilnius-Klaipėda, 106 km, dega sunkiasvorė transporto priemonė.
Atvykus ugniagesiams, vilkikas jau buvo apgesintas 7 gesintuvais.
