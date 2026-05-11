Klaipėdos policijos derlius – neblaivūs vairuotojai ir apspangę dviratininkai

2026–05–06 apie 07.10 val. Klaipėdos r., Derceklių k., sustabdytam 1969 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 1,79 prom. neblaivumas. 2026–05–08 apie 22.34 val. Klaipėdoje, Mokyklos g., sustabdytai 1991 m. gimusiai automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojai nustatytas 0,44 prom., tą pačią dieną apie 16.42 val. Klaipėdos r., Kalotės k., sustabdytai 1986 m. gimusiai automobilio „Volvo“ vairuotojai – 0,47 prom. neblaivumas.
2026–05–09 apie 07.26 val. Klaipėdos r., kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, sustabdytam 1971 m. gimusiam krovininio automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojui nustatytas 0,08 prom., apie 10.07 val. ten pat patikrintam 1979 m. gimusiam krovininio automobilio vairuotojui – 0,26 prom. neblaivumas.
2026–05–10 apie 07.52 val. Klaipėdos r., kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 1990 m. gimusiai automobilio „Mitsubishi“ vairuotojai nustatytas 1,09 prom., apie 13.04 val. toje pačioje vietoje, 1972 m. gimusiam krovininio automobilio „Scania“ vairuotojui – 0,28 prom. neblaivumas.
Atsakomybės neišvengs ir trys alkoholio padauginę dviratininkai.
2026–05–07 apie 17.31 val. Skuode, Laisvės g., 1975 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,21 prom., 2026–05–08 apie 18.24 val. Klaipėdoje, Minijos g., el. paspirtuku važiavusiam 1963 m. gimusiam vyrui – 1,50 prom., o 2026–05–09 apie 02.05 val. Klaipėdoje, Taikos pr., 2005 m. gimusiam taip pat el. paspirtuku važiavusiam vyrui – 0,78 prom. neblaivumas.
Dar 9 pareigūnų patikrinti automobilių vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat per savaitę užfiksuota, kad 31 vairuotojas neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, net 118 vairuotojų ir 7 keleiviai nesegėjo saugos diržų, neprisegti vežti ir trys vaikai. Dar 23 įvairiomis dviratėmis transporto priemonėmis važiavę asmenys atsakomybės sulauks už šalmų nedėvėjimą.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 709, kitomis priemonėmis – dar 9 leistino greičio viršijimo atvejai.
