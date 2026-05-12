Pranešama apie apsunkintą eismą ties Kleboniškio tiltu

„Nuo „Megos“, link Vilniaus, eismas užvertas. Priešais tiltą avarija“, – 14.55 val. buvo pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje. Nuotraukomis iš nelaimės vietos pasidalijo portalo skaitytoja.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno duomenimis, pranešimo apie eismo įvykį A1 kelyje, kryptimi link Vilniaus, sulaukta 13.07 val.
Pirminiais duomenimis, susidūrė vilkikas „Scania“ ir automobilis „Škoda“. Medikų pagalbos prireikė dviem asmenims.
Įvykio vietoje dar darbuojasi policijos pareigūnai – dėl eismo įvykio aplinkybių išsiaiškinimo bus keliamas dronas.
Papildyta 15.35 val. „Kas vyksta Kaune“ grupės nariai informuoja, kad avarija magistralėje įvykusi ir Klaipėdos link.
„Prie „Megos“, važiuojant link Klaipėdos, 3 mašinų avarija“, – įspėja grupės narė.