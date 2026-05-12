AutoRadaras

Pranešama apie apsunkintą eismą ties Kleboniškio tiltu

2026 m. gegužės 12 d. 15:51
Antradienio popietę ties Kleboniškio tiltu driekiasi spūstis. Pranešama apie vilkiko ir automobilio susidūrimą.
Daugiau nuotraukų (1)
„Nuo „Megos“, link Vilniaus, eismas užvertas. Priešais tiltą avarija“, – 14.55 val. buvo pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje. Nuotraukomis iš nelaimės vietos pasidalijo portalo skaitytoja.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno duomenimis, pranešimo apie eismo įvykį A1 kelyje, kryptimi link Vilniaus, sulaukta 13.07 val.
Pirminiais duomenimis, susidūrė vilkikas „Scania“ ir automobilis „Škoda“. Medikų pagalbos prireikė dviem asmenims.
Susiję straipsniai
Dėl traukinių avarijų – žinia iš prokuratūros: pradėjo du ikiteisminius tyrimus

Dėl traukinių avarijų – žinia iš prokuratūros: pradėjo du ikiteisminius tyrimus

Prabilo apie susisiekimo arteriją, kuri virs tikru išbandymu Lietuvai: „Čia bus testas mums visiems“

Prabilo apie susisiekimo arteriją, kuri virs tikru išbandymu Lietuvai: „Čia bus testas mums visiems“

Pasiruoškite iš anksto: trečiadienį dalyje Kauno bus ribojamas eismas

Pasiruoškite iš anksto: trečiadienį dalyje Kauno bus ribojamas eismas

Įvykio vietoje dar darbuojasi policijos pareigūnai – dėl eismo įvykio aplinkybių išsiaiškinimo bus keliamas dronas.
Papildyta 15.35 val. „Kas vyksta Kaune“ grupės nariai informuoja, kad avarija magistralėje įvykusi ir Klaipėdos link.
„Prie „Megos“, važiuojant link Klaipėdos, 3 mašinų avarija“, – įspėja grupės narė.
spūstisEismasavarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.