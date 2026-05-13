Nuo gegužės vidurio Prienų krašte nutraukiamas svarbus maršrutas

Šiuo maršrutu keleivius iki šiol vežė bendrovė UAB „Paulimatas“.
Apie galimus pokyčius ir nepatogumus portalui „Kas vyksta Kaune“ anksčiau buvo pranešę ir skaitytojai. Gyventojai skundėsi, kad viešojo transporto šiame maršrute ir taip trūksta, todėl nutraukus reisus susisiekimas taps dar sudėtingesnis.
Savivaldybė skelbia, kad ieškoma sprendimų, jog gyventojai neliktų be viešojo transporto paslaugų.
Bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybe nuspręsta pratęsti 106-ąjį priemiestinio susisiekimo maršrutą Kauno autobusų stotis–Juragiai–Jurginiškiai iki Skriaudžių.
Šiuo maršrutu keleivius veš UAB „Kautra“ autobusai.
Anot savivaldybės, toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti nepertraukiamą gyventojų pavėžėjimą, kol bus pasirašyta Kauno rajono ir Prienų rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutartis dėl bendro maršruto organizavimo ir finansavimo.
Taip pat pažymima, kad po sutarties pasirašymo maršruto tvarkaraštis gali keistis. Apie visus pakeitimus gyventojai žadami informuoti papildomai.
