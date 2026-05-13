Tvarka viešajame transporte siutina: „Kvaila taisyklė, ji absoliučiai nereikalinga ir nepatogi“

Kaip naujienų portalui „VE.lt“ guodėsi Klaipėdos visuomenininkė, Vakarų seniūnaitijos seniūnaitė Renolda Senavaitienė, senjorams uostamiestyje galiojanti taisyklė, kad keleiviai į viešąjį transportą privalo būti įlaipinami tik pro priekines duris, yra ir fizinis iššūkis, ir viešas pažeminimas.
„Kvaila taisyklė, ji absoliučiai nereikalinga ir nepatogi. Ypač žiemą tą skaudžiai pajunta pagyvenę klaipėdiečiai. Pavyzdžiui, jei važiuoja iš turgavietės apsikrovę pilnais krepšiais, žmonės turi išsirikiuoti į eilę ir laukti, kol visi sulips. Ir nesvarbu, ar smarkiai lyja, ar sninga.
Žmonės metuose, vieniems kojas skauda, kiti sunkiai vaikšto, bet vairuotojui nesvarbu, ragina, šaukia, kad greičiau suliptų. Jei įleistų pro vidurines ar galines duris, nereikėtų šūkauti“, – piktinasi aktyvi miesto gyventoja.
R. Senavaitienė dėl šios neteisybės jau pasisakė ir miesto tarybos posėdyje, kalbėjusi iš „Klaipėdiečio tribūnos“ uostamiesčio senjorų vardu, tačiau jokio atgalinio ryšio ji sako nesulaukusi.
Klaipėdietė pastebi, kad dėl įlaipinimo tvarkos uostamiesčio viešajame transporte dažnai kyla konfliktinių situacijų su vairuotojais, kurie pagal galiojančią tvarką už keleivių įlaipinimą pro kitas duris gali gauti 50 eurų baudą.
„Mes, pagyvenę žmonės, tiesiog pasigendame žmogiškumo. Juk ar sunku įlaipinti senjorą su nešuliais pro vidurines ar galines duris, jei tos durys atsiveria tiesiai prieš žmogaus nosį? Kodėl jis turi šlubuodamas krypuoti į priekį? Ne kartą yra pasitaikę, kad ir nespėja pribėgti – dureles užtrenkia ir nuvažiuoja.
Esu labai pasipiktinusi, ir ne aš viena tokia. Mūsų daug. Šio reikalo taip nepaliksime, jei reikės, ir su plakatais prie savivaldybės nueisime“, – tikino R. Senavaitienė, kuri žada dar kartą atkreipti miesto vadovo, mero Arvydo Vaitkaus, dėmesį į problemą susitikimų su Klaipėdos visuomene metu.
Anot jos, nepatogaus keleiviams įlaipinimo pro priekines duris buvo atsisakyta Vilniuje, tad ne kartą yra tekę stebėti, kai konfliktai su uostamiesčio viešojo transporto vairuotojais kyla iš kitų miestų arba užsienio atvykusiems keleiviams.
„Klaipėdos keleivinio transporto“ (KKT) direktorės Alinos Mikalauskės teigimu, galiojančios įlaipinimo tvarkos Klaipėdoje neplanuojama keisti.
„Įlaipinimo pro priekines duris tvarka Klaipėdos mieste galioja jau daugelį metų. Ji buvo nustatyta dar 2013 m. spalio 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame tvarkos apraše. Įlipimo pro priekines duris į standartinius autobusus tvarka galioja daugelyje Lietuvos ir Europos didžiųjų miestų: Kaune, Šiauliuose, Londone, Paryžiuje, Berlyne, Amsterdame, Madride ir kt. Šiuo metu keisti Klaipėdos mieste galiojančią keleivių įlipimo ir išlipimo tvarką nenumatoma“, – teigia A. Mikalauskė.
Anot jos, kai visi keleiviai įlipa pro priekines duris, vairuotojas gali geriau matyti įlipimo procesą ir užtikrinti, kad autobusas saugiai pajudės tik tada, kai visi keleiviai pateks į saloną.
Įlipimas pro priekines duris, pažymi KKT vadovė, leidžia vairuotojui stebėti, ar visi keleiviai pažymi bilietėlius. Be to, atskyrus įlipančių ir išlipančių keleivių srautus, išvengiama spūsčių bei susidūrimų tiek pačioje transporto priemonėje, tiek ir laukiant stotelėse. Kryptingas judėjimas, kai nelipama vieni kitiems priešpriešiais, užtikrina sklandžią keleivių kaitą ir padeda taupyti laiką.
