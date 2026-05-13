Vidury baltos dienos pamatytas vaizdas kaunietę privertė sunerimti: mieste nutūpė sraigtasparnis

„Subėgo medikai, kartu su kariais neša iš lėktuvo žmones, bent keletą suskaičiavau“, – pasakojo ji.
Moteris svarstė, kad galėjo nutikti kas svarbaus, arba, jog mieste surengtos pratybos.
Iš tiesų tai – Lietuvos kariuomenės organizuojamos pratybos „Geležinis Vilkas 2026“. Dėl jų dalyje Kauno laikinai įvesti ir eismo ribojimai.
Kaip antradienį pranešė kariuomenė, gegužės 13 d. nuo 12 iki 14 val. eismas ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai suplanuoti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės numatytas kariuomenės sraigtasparnio nusileidimas.
Tai yra pratybų scenarijaus dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija.
Pratybos „Geležinis Vilkas 2026“ skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Pratybos vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Jose dalyvauja daugiau kaip 2,5 tūkst. karių, naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis remia Karinių oro pajėgų sraigtasparniai.
