AutoRadaras

Vidury baltos dienos pamatytas vaizdas kaunietę privertė sunerimti: mieste nutūpė sraigtasparnis

2026 m. gegužės 13 d. 13:34
Lrytas.lt
Su naujienų portalo Lrytas redakcija trečiadienį susisiekė kaunietė Miglė. Moteris pasakojo tarp 12 ir 13 val. mieste pamačiusį karinį sraigtasparnį – pastarasis atskrido prie ligoninės ir nutūpė ant žolės.
Daugiau nuotraukų (4)
„Subėgo medikai, kartu su kariais neša iš lėktuvo žmones, bent keletą suskaičiavau“, – pasakojo ji.
Moteris svarstė, kad galėjo nutikti kas svarbaus, arba, jog mieste surengtos pratybos.
Iš tiesų tai – Lietuvos kariuomenės organizuojamos pratybos „Geležinis Vilkas 2026“. Dėl jų dalyje Kauno laikinai įvesti ir eismo ribojimai.
Susiję straipsniai
Judrioje sostinės vietoje leisis sraigtasparnis: įspėja dėl eismo ribojimų, gali vėluoti viešasis transportas

Judrioje sostinės vietoje leisis sraigtasparnis: įspėja dėl eismo ribojimų, gali vėluoti viešasis transportas

Pasiruoškite iš anksto: trečiadienį dalyje Kauno bus ribojamas eismas

Pasiruoškite iš anksto: trečiadienį dalyje Kauno bus ribojamas eismas

Vilniuje oficialiai atidaryta sraigtasparnių nusileidimo aikštelė: infrastruktūros įrengimas kainavo 1,26 mln. eurų

Vilniuje oficialiai atidaryta sraigtasparnių nusileidimo aikštelė: infrastruktūros įrengimas kainavo 1,26 mln. eurų

Kaip antradienį pranešė kariuomenė, gegužės 13 d. nuo 12 iki 14 val. eismas ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai suplanuoti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės numatytas kariuomenės sraigtasparnio nusileidimas.
Tai yra pratybų scenarijaus dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija.
Pratybos „Geležinis Vilkas 2026“ skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Pratybos vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Jose dalyvauja daugiau kaip 2,5 tūkst. karių, naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis remia Karinių oro pajėgų sraigtasparniai.
sraigtasparnispratybosKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.