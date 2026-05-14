„Peugeot“ atšaukia 600 tūkst. automobilių: paaiškino, kas atsitiko

Nurodoma, kad atšaukimo kampaniją prižiūri Kraftfahrt-Bundesamt. Visame pasaulyje paveikta daugiau nei 600 tūkst. automobilių, iš jų beveik 35 tūkst. – Vokietijoje.
„Atšaukimas taikomas automobiliams, pagamintiems nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. liepos 25 d.
Vairuotojams tai reiškia viena – teks apsilankyti servise. „Peugeot“ paveiktuose automobiliuose pakeis garso signalą techniškai tvarkingu ir garsesniu. Kol kas duomenų, kad problema paliestų kitas detales ar programinę įrangą, nėra“, – rašoma portale.
Susiję straipsniai
Ką turėtų žinoti vairuotojai?
Pažymima, kad kiek tiksliai truks apsilankymas servise, Prancūzijos gamintojas nenurodo. Tačiau įprastai garso signalo keitimas atliekamas gana greitai, todėl ilgo remonto neprireiks.
Teigiama, kad „Peugeot“ apie atšaukimą tiesiogiai informuos paveiktų automobilių savininkus. Taip pat klientai gali kreiptis į savo atstovą ar autorizuotą servisą, nurodydami gamintojo atšaukimo kodą MYU.
Automobilių garso signalų garsumas Vokietijoje reglamentuojamas Kelių eismo leidimų tvarkos taisyklėse (StVZO). Nors minimalus garsumas nėra tiksliai nustatytas decibelais, signalas septynių metrų atstumu negali viršyti 105 decibelų.
Jis turi būti aiškiai girdimas, tačiau neturi pernelyg gąsdinti ar trikdyti kitų vairuotojų. Vis dėlto, kaip parodė „Peugeot 208“ atvejis, pernelyg tylus signalas taip pat laikomas problema.
PeugeotAutomobiliaigarso signalas
Rodyti daugiau žymių