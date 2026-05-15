Jaunas lietuvis „pagarsino“ šalies vardą Airijoje: sutramdyti kelių erelį prireikė sraigtasparnio, bet vėliau išlindo ir kitų dalykų

Dublino kriminaliame teisme nuosprendį lietuvis išgirdo šią savaitę. Jis prisipažino kaltu dėl pavojingo vairavimo ir pavojaus kito asmens gyvybei ar sveikatai sukėlimo įvairiose vietose šiauriniame Dubline 2023 m. gegužės 29 d.
Gegužės 29-osios naktį, apie 00.30 val., vairuodamas automobilį „Volkswagen Passat“, kuriuo važiavo dar du keleiviai, Dž. Odinas Airijos sostinės gatvėmis važiavo prieš eismą.
Jį pastebėjo patrulinį automobilį vairavęs policijos pareigūnas – priešinga kelio puse dideliu greičiu lėkęs lietuvis važiavo tiesiai į jį.
Pareigūnas buvo priverstas pasitraukti ant žolės, kad išvengtų susidūrimo su atvažiuojančiu automobiliu. Tada buvo įjungtos patrulinio automobilio mėlynosios šviesos ir sirenos, tačiau Dž. Odinas greitai nuvažiavo.
Lietuvio gaudynės truko 30 minučių. Dėl jo vairavimo kiti vairuotojai buvo priversti imtis manevrų, kad išvengtų susidūrimo su Dž. Odino automobiliu.
Vyrą pavyko pričiupti tik pasitelkus vadinamąjį kelių ežį. Gaudynėse dalyvavo 12 policijos automobilių ir vienas sraigtasparnis.
Dž. Odinas buvo areštuotas, pas jį rastas nedidelis kiekis kanapių asmeniniam vartojimui, o automobilyje – didelis peilis.
Po trijų areštinėje praleistų mėnesių Dž. Odinas už užstatą paleistas į laisvę, kur turėjo laukti teismo. Tačiau vos išėjęs į laisvę, 2023 m. rugpjūčio mėnesį šiauriniame Dubline policijai jis įkliuvo su 34 maišeliais MDMA tablečių ir keturiais maišeliais „Ecstasy“ tablečių. Jų vertė – 60,9 tūkst. Eur.
Lietuvis policijai tąkart teigė, kad už 300 Eur sutiko transportuoti krovinį.
Teisme jis prisipažino kaltu ir dėl narkotinių medžiagų laikymo su tikslu jas parduoti ar platinti.
Dž. Odinas praeityje jau buvo teistas už kelių eismo taisyklių pažeidimus, taip pat už pasišalinimą iš degalinių nesusimokėjus. Tokių atvejų iš viso būta 11.
Lietuvis nuteistas penkerių metų laisvės atėmimu, tačiau paskutinių 12 mėnesių bausmės vykdymas atidėtas su sąlyga, kad išėjus į laisvę jis du metus bendradarbiaus su Probacijos tarnyba.
Parengta pagal „DublinLive“ ir „RTE“ inf.