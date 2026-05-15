Nuo šeštadienio A1 kelyje – dideli eismo pokyčiai: prasidės kelio remonto darbai

„Pradėdami darbus vienoje intensyviausių šalies automagistralių Vilnius–Kaunas, nuosekliai tęsiame visos šalies kelių atnaujinimą. Šiemet laukia beveik 200 kilometrų intensyvių remonto darbų automagistralėse ir magistraliniuose keliuose, kartu tvarkysime ir tiltus bei viadukus.
Vien pagrindinėse transporto arterijose – Vilnius–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys – numatyta sutvarkyti daugiau nei 120 kilometrų ruožų bei 24 tiltus ir viadukus. Kelininkų technika dirba ir regioniniuose keliuose. Mūsų tikslas aiškus – kad po šių darbų Lietuvos keliais būtų galima važiuoti saugiau ir patogiau“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal „3+1“ schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po dvi eismo juostos kiekviena kryptimi. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidūs rinkdamiesi eismo juostą – jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą.
Susiję straipsniai
Kaip teigia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas, artimiausiu metu visoje šalyje startuosiantys kelių atnaujinimo darbai palies ne vieną svarbų automagistralės ruožą, o vairuotojams prireiks kantrybės: „Artimiausiu metu bus tvarkomas apie 5 km ilgio automagistralės ruožas – vairuotojus raginame išlikti atidžius, laikytis eismo ribojimų ir saugoti tiek save, tiek kelyje dirbančius žmones“.
Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link (ruožo pradžia prasideda ties nusukimu Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža).
Atliekant darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai, taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgaamžiškumą ir eksploatacines savybes.
Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos – pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to, planuojama atnaujinti eismo saugumo priemones ir kelio ženklinimą.
Kartu su šio magistralės ruožo atnaujinimu bus vykdomas ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1919 (Ramučiai–Martinava) viaduko, esančio virš A1 kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda, remontas – čia bus taisomos betoninės konstrukcijos, atnaujinami deformaciniai pjūviai bei sutvarkomos vandens nuvedimo sistemos. Atlikti darbai prisidės prie saugesnės ir patikimesnės infrastruktūros užtikrinimo tiek magistralėje, tiek vietiniame kelių tinkle.
Šiuos darbus atliks AB „Kauno tiltai“.
„Via Lietuva“ primena, jog šiemet vykdo plataus masto automagistralių ir magistralinių kelių tvarkymo darbus visoje Lietuvoje. 2026-aisiais planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų, iš kurių apie 100 km bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis – 2027 m. Darbai apims ne tik kelio dangos atnaujinimą, bet ir tiltų bei viadukų remontą.
Didžiausias dėmesys skiriamas pagrindinėms transporto arterijoms – magistralėms Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1) ir Vilnius–Panevėžys (A2), kur planuojama sutvarkyti daugiau nei 120 km kelių ir 24 inžinerinius statinius.
Remonto poreikį lėmė ilgalaikis finansavimo trūkumas bei nepalankios žiemos sąlygos, dėl kurių smarkiai pablogėjo kelių dangos būklė – padaugėjo duobių, įtrūkimų ir kitų defektų. Siekiant užtikrinti eismo saugumą ir išvengti dar didesnių pažeidimų, nuspręsta imtis intensyvių atnaujinimo darbų. Paprastasis remontas leis pašalinti paviršiaus defektus ir prailginti kelių tarnavimo laiką, iš esmės nekeičiant visos kelio konstrukcijos.
Vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, įvertinti galimus eismo ribojimus bei numatyti ilgesnę kelionės trukmę. Taip pat rekomenduojama apsvarstyti alternatyvius maršrutus ir įvertinti, kad darbai gali sukelti papildomų nepatogumų. Šie infrastruktūros projektai yra būtini siekiant sukurti ilgai tarnausiančius ir kokybiškus pagrindinius Lietuvos kelius, užtikrinti kuo didesnį eismo saugumą bei patogesnes keliones ateityje.
KeliasA1magistralė
Rodyti daugiau žymių