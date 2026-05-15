Vėl planuojama branginti parkavimą Rotušės aikštėje

2026 m. gegužės 15 d. 09:11
Kauno miesto savivaldybėje svarstoma naikinti laikinąją lengvatinę parkavimo zoną Senamiestyje, kuri buvo įvesta Rotušės aikštės rekonstrukcijos metu.
Ekonomikos ir finansų komitete pristatyta, kad pasibaigus pagrindiniams Rotušės aikštės tvarkymo darbams nebelieka poreikio taikyti sumažintą vietinės rinkliavos tarifą, todėl siūloma naikinti vadinamąją oranžinę zoną.
Šioje laikinojoje zonoje automobilių stovėjimas šiuo metu kainuoja 1 eurą už valandą, tačiau ją panaikinus teritorija vėl grįžtų į bendrą Senamiesčio zoną, kur parkavimas kainuoja 2 eurus už valandą.
Savivaldybės atstovai aiškino, kad lengvatinis tarifas buvo laikinas sprendimas, skirtas kompensuoti gyventojams ir Senamiesčio verslams dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos metu sumažėjusio patogumo, ribojamo privažiavimo bei pasikeitusio eismo organizavimo.

Tačiau opozicijos atstovai abejojo, ar dabar tinkamas metas grąžinti didesnius tarifus. Diskusijose akcentuota, kad Senamiestis po ilgai trukusių rekonstrukcijų dar nėra pilnai atsigavęs – tiek pagal lankytojų, tiek pagal turistų srautus.
Politikai taip pat svarstė, ar tokiais sprendimais savivaldybė nesiekia palaipsniui Senamiesčio paversti iš esmės pėsčiųjų zona. „Ar čia nėra siekis išstumti Senamiesčio transportą apskritai kaip tokį?“ – tokios abejonės nuskambėjo komiteto diskusijoje.
Posėdyje aptarta ir kita naujovė, susijusi su parkavimo rinkliavomis. Savivaldybė planuoja gauti vairuotojų kontaktinius duomenis iš Mokesčių inspekcijos, kad galėtų apie nesumokėtą rinkliavą informuoti SMS žinutėmis arba elektroniniu paštu.
Taip tikimasi išvengti situacijų, kai nuo automobilio stiklo dingus popieriniam pranešimui vairuotojas apie nesumokėtą mokestį sužino tik gavęs baudą.
Nors dalis politikų pokyčius vertino kritiškai, komitetas projektui galiausiai pritarė.
Tiesa, opozicijos atstovai Vaida Pranarauskaitė ir Paulius Lukševičius balsuodami susilaikė.
