Pokyčiai susiję su tęsiamais šilumos tinklų rekonstrukcijos darbais. Apie tai savo socialinio tinklo paskyroje pranešė „Judu“.
Gegužės 16–19 dienomis Kalvarijų gatvėje abiem kryptimis transporto eismas vyks tik po vieną eismo juostą.
Taip pat laikinai perkelta viešojo transporto stotelė „Pramogų arena“ Santariškių kryptimi – ji ir toliau veiks už V. Gerulaičio gatvės sankryžos.
Nuo gegužės 19 iki 29 dienos eismo organizavimas keisis dar kartą.
Viena eismo juosta liks tik miesto centro kryptimi, o važiuojant Santariškių kryptimi visi ribojimai bus panaikinti.
Tuo metu viešojo transporto stotelė „Pramogų arena“ bus grąžinta į įprastą vietą prie Kalvarijų, Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos.
