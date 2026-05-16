Vilniečiams – kantrybės išbandymas: nuo šeštadienio vienoje judriausių gatvių – eismo ribojimai Kaip važiuoti

2026 m. gegužės 16 d. 13:38
Lrytas.lt
Nuo šiandien, gegužės 16-osios, Vilniuje įsigaliojo laikini eismo organizavimo pakeitimai Kalvarijų gatvėje, tarp V. Gerulaičio gatvės ir Kareivių–Ozo gatvių sankryžos.
Pokyčiai susiję su tęsiamais šilumos tinklų rekonstrukcijos darbais. Apie tai savo socialinio tinklo paskyroje pranešė „Judu“.
Gegužės 16–19 dienomis Kalvarijų gatvėje abiem kryptimis transporto eismas vyks tik po vieną eismo juostą.
Taip pat laikinai perkelta viešojo transporto stotelė „Pramogų arena“ Santariškių kryptimi – ji ir toliau veiks už V. Gerulaičio gatvės sankryžos.
Nuo gegužės 19 iki 29 dienos eismo organizavimas keisis dar kartą.
Viena eismo juosta liks tik miesto centro kryptimi, o važiuojant Santariškių kryptimi visi ribojimai bus panaikinti.
Tuo metu viešojo transporto stotelė „Pramogų arena“ bus grąžinta į įprastą vietą prie Kalvarijų, Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos.
Viešojo transporto eismo tvarkaraščius rasite: www.judu.lt ir www.stops.lt
Viešojo transporto judėjimą realiu laiku kviečiame stebėti: JUDU švieslentėje, „m.Ticket“, „Trafi“ ir „Google Maps“ programėlėse.
Rekomenduojame prieš kelionę pasitikrinti maršrutų informaciją realiu laiku.
