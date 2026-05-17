Taip gali nutikti kiekvienam: atvažiavusi prie parduotuvės gavo baudą

Gegužės 12-ąją feisbuke viešai paskelbtame vienos moters įraše teigiama, kad jai skirta bauda už taisyklių pažeidimą Taikos prospekte 66, aikštelėje prie „Lidl“ tinklo parduotuvės.
„Ar jūs rimtai žinojote, kad aikštelė mokama? – Virtualioje erdvėje klausia moteris. – Nes šis sprendimas labiau primena ne tvarką, o labai patogiai suorganizuotą pasipinigavimą.“
Pranešime apie jos padarytą pažeidimą nurodoma, kad balandžio pabaigoje automobilis aikštelėje stovėjo valandą ir 52 minutes.
Tuo metu prie šio tinklo parduotuvių nemokamai automobilį laikyti galima pusantros valandos, vėliau stovėjimas apmokestinamas: kol dirba parduotuvė, reikia mokėti – 2 eurus, o naktį – 3 eurus už valandą.
Apie mokamą stovėjimą ir jo sąlygas informuoja ženklai prie įvažiavimo į aikštelę.
Parduotuves valdanti bendrovė „Lidl Lietuva“ nurodo, kad nemokamas automobilių statymas aikštelėse ribojamas dėl klientų patogumo.
„Siekiame, kad mūsų klientai galėtų visada greitai ir patogiai apsipirkti bei be kliūčių rastų vietą automobiliui prie mūsų parduotuvių. Todėl prie visų mūsų parduotuvių numatytas nemokamo parkavimo laikas, kurio užtenka patogiam apsipirkimui „Lidl“ parduotuvėse.
Jis yra nurodomas prie parduotuvių esančiuose informaciniuose ženkluose. Vairuotojai, nusprendę savo automobilius apmokestintose aikštelėse palikti ilgesnį laiką ir viršiję nurodytą nemokamą parkavimo laiką, už parkavimą gali patogiai atsiskaityti „Unipark“ programėle arba SMS žinute“, – komentare „ve.lt“ teigia „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Klaipėdoje yra ir daugiau automobilių stovėjimo aikštelių prie parduotuvių, kuriose nemokamas automobilių statymas yra ribotas, o už ilgesnį laiką privaloma susimokėti.