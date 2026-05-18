Didžiulis konvojus sėkmingai pasiekė Ukrainą: štai kiek automobilių perdavė Lietuvos policija

Nacionalinei Ukrainos policijai perduoti 79 automobiliai – 2017–2020 metų mikroautobusai „VW Transporter“ ir „VW Caddy“.
Dalis automobilių liks Lvivo srityje, tačiau dauguma bus perduoti pafrontės regionams, kur yra didžiausias jų poreikis.
Automobilius vairavo patys policijos darbuotojai, iš viso misijoje dalyvavo 90 policijos darbuotojų. Automobiliai buvo papuošti specialiais lipdukais, Lietuvos ir Ukrainos šalių vėliavėlėmis.
„Dėkoju ir didžiuojuosi visa Lietuvos policijos bendruomene ir savo komanda. Ačiū vairavusiems automobilius, ačiū darbuotojams, kurie rūpinosi logistika, be ko ši misija nebūtų įmanoma.
Jaučiamės pavargę, bet labai laimingi, nes įgyvendinome be galo svarbią misiją padėti savo kolegoms ukrainiečiams“-sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.