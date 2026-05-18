AutoRadaras

Didžiulis konvojus sėkmingai pasiekė Ukrainą: štai kiek automobilių perdavė Lietuvos policija

2026 m. gegužės 18 d. 09:45
Automobilių konvojus ankstų šeštadienio rytą pajudėjo iš Vilniaus ir jau sekmadienį ryte buvo Lvive.
Daugiau nuotraukų (2)
Nacionalinei Ukrainos policijai perduoti 79 automobiliai – 2017–2020 metų mikroautobusai „VW Transporter“ ir „VW Caddy“.
Dalis automobilių liks Lvivo srityje, tačiau dauguma bus perduoti pafrontės regionams, kur yra didžiausias jų poreikis.
Automobilius vairavo patys policijos darbuotojai, iš viso misijoje dalyvavo 90 policijos darbuotojų. Automobiliai buvo papuošti specialiais lipdukais, Lietuvos ir Ukrainos šalių vėliavėlėmis.

Po smūgių Ukrainoje gelbėtojai iš griuvėsių traukė ir gyvus, ir žuvusius: išgyvenusieji pasidalijo detalėmis

„Dėkoju ir didžiuojuosi visa Lietuvos policijos bendruomene ir savo komanda. Ačiū vairavusiems automobilius, ačiū darbuotojams, kurie rūpinosi logistika, be ko ši misija nebūtų įmanoma.
Jaučiamės pavargę, bet labai laimingi, nes įgyvendinome be galo svarbią misiją padėti savo kolegoms ukrainiečiams“-sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Susiję straipsniai
Lietuviai net neketina spausti stabdžių, o užsieniečiai tik kraipo galvomis: „Dar nesame pasirengę tiek mokėti“

Lietuviai net neketina spausti stabdžių, o užsieniečiai tik kraipo galvomis: „Dar nesame pasirengę tiek mokėti“

Naftos gigantams paskelbus apie rekordinius pelnus – kritikos banga: pasipylė kaltinimai

Naftos gigantams paskelbus apie rekordinius pelnus – kritikos banga: pasipylė kaltinimai

Lietuva su EK pasirašė beveik 6,4 mlrd. eurų gynybos paskolų SAFE sutartį

Lietuva su EK pasirašė beveik 6,4 mlrd. eurų gynybos paskolų SAFE sutartį

Policijaparama UkrainaiAutomobiliai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.