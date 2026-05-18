Pareigūnai nepasigailėjo girtų vairuotojų – į alkotesterį pūtė ir dviratininkai, ir paspirtukininkai

2026 m. gegužės 11–17 d. Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai per vykdytas priemones iš viso užfiksavo 719 įvairių KET pažeidimų, nustatė 5 neblaivius vairuotojus.
2026–05–14 apie 09.27 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., sustabdytam 2004 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 1,21 prom. neblaivumas.
2026–05–15 apie 22.24 val. Klaipėdoje, Minijos g., 1979 m. gimusiam automobilio KIA vairuotojui nustatytas 0,45 prom. neblaivumas.
2026–05–17 apie 01.51 val. Klaipėdoje, Žiedų skg., patikrintam 2001 m. gimusiam pradedančiajam vairuotojui, vairavusiam automobilį BMW, nustatytas 0,38 prom. neblaivumas.
2026–05–16 apie 23.41 val. Klaipėdoje, Minijos g., 2009 m. gimusiam lengvojo keturračio „Ligier“ vairuotojui nustatytas 0,12 prom., o tą pačią dieną apie 23.32 val. taip pat uostamiesčio Minijos g., sustabdytam 1967 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,45 prom. neblaivumas.
Atsakomybės neišvengs ir du alkoholio padauginę dviratininkai.
2026–05–11 apie 14.48 val. Klaipėdoje, Taikos pr., sustabdytam 1983 m. gimusiam elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojui nustatytas 1,66 prom., o 2026–05–17 apie 16.58 val. Kretingoje, J. Jablonskio g., 1982 m. gimusiam, taip pat elektrine mikrojudumo priemone važiavusiam vyrui – 0,87 prom. neblaivumas.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad trys vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės, 16 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 13 vairuotojų ir du keleiviai nesegėjo saugos diržų, nerisegti vežti ir du vaikai.
37 dviračių transporto priemonių vairuotojai atsakomybės sulauks, nes jas vairavo nedėvėdami šalmų.