Įspėja keliaujančius traukiniais – dėl oro pavojaus visoje Lietuvoje traukiniai gali vėluoti

„Šiuo metu oro pavojų atšaukus, visas keleivinių traukinių eismas bus atnaujintas“, – pranešime teigė bendrovės atstovė Julija Leimonė.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto.
Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Pamatykite: paskelbus oro pavojų – vaizdai iš priedangų
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Po keliolikos minučių, 10 val. 26 min., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10 val. 51 min.