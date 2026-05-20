Įspėja keliaujančius traukiniais – dėl oro pavojaus visoje Lietuvoje traukiniai gali vėluoti

2026 m. gegužės 20 d. 11:43
Lietuvos kariuomenei paskelbus oro pavojų, buvo laikinai sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje, skelbia „LTG Link“. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien, gegužės 20 d., visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas.
„Šiuo metu oro pavojų atšaukus, visas keleivinių traukinių eismas bus atnaujintas“, – pranešime teigė bendrovės atstovė Julija Leimonė.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto.
Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.

Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Po keliolikos minučių, 10 val. 26 min., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10 val. 51 min.
