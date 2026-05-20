Prie techninės apžiūros nusidriekė eilės: „Apkrovos tikrai didelės“

Prie „Transkonos“ stoties, esančios Šilutės plente 50, apžiūros laukiančios transporto priemonės užėmė ne tik greta esančią aikštelę – nuolatinė eilė nusidriekė iki pat gatvės bei užėmė važiuojamąją dalį.
Stoties techninis direktorius Evaldas Kuliauskas naujienų portalui „VE.lt“ sakė, kad laukiančiųjų skaičius tikrai yra didesnis nei įprastai.
„Situacija tokia, kad srautas yra išaugęs, kaip ir kiekvieną pavasarį, tačiau šiais metais ženkliai padidėjęs“, – sakė jis.
Susiję straipsniai
Pasak E. Kuliausko, didžioji dalis laukiančiųjų eilėje – tie, kurie sulaukė paskutinių TA galiojimo dienų: „Dauguma klientų – sulaukę paskutinės dienos.“
Techninė apžiūra naudotiems automobiliams galioja dvejus metus, ją atlikti galima ne anksčiau nei likus 30 dienų iki galiojimo pabaigos. Pavasarį norinčiųjų atlikti TA, be kita ko, padaugėja ir dėl to, kad į stotis atvyksta daugiau motociklų.
E. Kuliauskas sako, kad mažinti eiles greitinant apžiūros procesą negalima.
„Bandome valdyti srautus, siųsti dalį automobilių į kitą stotį Šilutės plente, darbuotojai iš pamainų padeda vieni kitiems.
Tačiau pagreitinti proceso negalime, kiekvieno automobilio patikrinimas – procedūra, kuriai reikia skirti laiko. Apkrovos tikrai didelės, ir labai norėdami negalime suspėti. Čia – kaip ir karštą vasaros dieną prie keltų per marias, pajėgumų tiesiog neužtenka“, – kalbėjo E. Kuliauskas.
Jo manymu, dalis vairuotojų dar laikosi įpročio nuo koronaviruso laikų, kai TA terminus buvo galima šiek tiek atidėti.
„Siūlyčiau nelaukti paskutinės dienos, taupant savo laiką – planuoti. Nors ir didelis užimtumas dabar, tikrai galima išlaviruoti taip, kad netektų stovėti eilėse“, – sakė „Transkonos“ atstovas.
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ atstovas Renaldas Gabartas portalui „VE.lt“ sakė, kad Klaipėda šiuo atžvilgiu nėra išskirtinė, nes padidėję srautai jaučiami ir kituose šalies miestuose.