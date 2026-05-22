Kauniečiai piktinasi parkavimo tvarka populiariame rajone: apie mokamą zoną sužino tik gavę baudą

„Parkavimas Žaliakalnyje. Ženklai nesustatyti, parkomatai nesustatyti, o baudas sėkmingai išrašinėja jau kurį laiką. Konkrečiai, Lietuvių, Dzūkų, Dainavos ir aplinkinėse gatvėse. Situacija tokia, kad „Unipark“ žemėlapyje tos gatvės Žalia zona pažymėtos, bet fiziškai jokių ženklų ten nėra. Pasidomėkite, nes daug žmonių nuskriaustų“, – gegužės 13 dieną teigė į „Kas vyksta Kaune“ redakciją paskambinęs vyras.
Tokių nusiskundimų būta ir daugiau: „Skambiname iš Dainavos gatvės Kaune, visiems sudėti mokėjimo lapeliai, kad gatvė yra mokama. Jokių perspėjančių ženklų nėra, ar čia yra normalu?“ – retoriškai klausė kaunietė.
Dėl šios situacijos portalas „Kas vyksta Kaune“ tą pačią dieną kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę. Belaukiant valdininkų paaiškinimo, portalą pasiekė ir dar vienas kauniečio pasipiktinimas.
„Noriu jums pranešti apie, mano nuomone, nepakankamai aiškų mokamos parkavimo zonos ženklinimą Kaune, ties P. Višinskio gatve, įvažiuojant iš Šimkaičių į Aušros gatvę. Įvažiuojant šiuo maršrutu vairuotojui nebematyti jokio pakartotinio Žaliosios zonos ar mokamo parkavimo ženklo, todėl natūraliai gali susidaryti įspūdis, kad mokama zona nebegalioja.
Iš šio įvažiavimo nesimato nei papildomo zonos žymėjimo, nei aiškaus informavimo apie mokamą parkavimą. Pats apie tai supratau tik tuomet, kai iš įstaigos atėjusi kolegė pasakė, kad „jau fotografuoja automobilius“. Iki to momento nebuvau supratęs, kad konkrečioje vietoje vis dar galioja mokamo parkavimo zona, nes įvažiuojant į Aušros g. nebuvo aiškaus informavimo“, – laiške dėstė vyras.
Kaunietis pabrėžė, kad šią informaciją pateikė norėdamas atkreipti dėmesį į situaciją, kuri ateityje galėtų padėti kitiems vairuotojams išvengti panašių nesusipratimų ir galimų baudų.
„Suprantu, kad pagal KET zoniniai ženklai gali galioti platesnei teritorijai ir formaliai tai gali būti nelaikoma ženklinimo klaida. Tačiau šiuo atveju esmė yra ne vien formalus taisyklių taikymas, o tai, ar informacija vairuotojui pateikiama pakankamai aiškiai ir suprantamai.
Vairuotojas, įvažiuojantis iš šalutinės gatvės ir nematantis jokio pakartotinio zonos ženklo, gali pagrįstai manyti, kad mokama zona nebegalioja. Tokios situacijos gali klaidinti tiek miesto gyventojus, tiek atvykstančius vairuotojus ir kelti nereikalingą stresą bei nepasitikėjimą eismo organizavimo aiškumu. Manau, jog būtų naudinga apsvarstyti papildomų ženklų ar informavimo priemonių įrengimą ties įvažiavimais į zoną, kad vairuotojams nekiltų abejonių dėl mokamo parkavimo galiojimo ribų“, – savo pastebėjimais dalijosi vyras.
Atsigręžė į Vakarų Europos miestus
Po savaitės, šį trečiadienį, į užklausą sureagavęs Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius paaiškino, iš kur atkeliavusi tokia praktika.
„Prieš įvažiuojant į kiekvieną rinkliavos zoną vairuotojus pasitinka parkavimo zonos ženklai, kuriais ir reikia vadovautis. Tokia praktika taikoma ir Vakarų Europos miestuose. Analizuosime situaciją ir, atsižvelgdami į vairuotojų pastebėjimus, vertinsime galimybę įrengti papildomą infrastruktūrą Jūsų minimose vietose“, – nedaugžodžiavo M. Matusevičius.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad apmokestinti automobilio statymą dar 30-yje gatvių Žaliakalnio mikrorajone Kauno taryba nutarė vasario pabaigoje.
