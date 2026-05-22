Anot bendrovės, darbo dienomis ir savaitgaliais traukinys, važiuojantis maršrutu „Palangos link“, išvyks Vilniaus, sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos perveš į Palangą.
Planuojama, kad pasibaigus laikiniems elektrifikacijos darbams kelionė į pajūrį ir iš jo sutrumpės viena valanda.
Kelionės kaina antra klase iš Vilniaus į Palangą sieks 27,70 euro, iš Šiaulių – 15,40 euro, iš Telšių – 9,80 euro.
Maršrutas „Palangos Link“, anksčiau vadintas „Pajūrio ekspresu“, yra jungtinė traukinio ir autobuso kelionė. Keleiviai, įsigiję vieną bilietą, traukiniu vyksta iki Kretingos, o iš ten kelionę į Palangą tęsia specialiu „LTG Link“ autobusu.