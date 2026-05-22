AutoRadaras

Keliaujantiems į pajūrį – gera žinia: kasdien kursuos traukiniai Kiek kainuos

2026 m. gegužės 22 d. 11:49
Traukiniai į Palangą šią vasarą važiuos kasdien, o pakeliui papildomai dar sustos Šiauliuose ir Telšiuose. Kelionės dešimtus metus vasaros sezonu veikiančiu maršrutu bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos, pranešė LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“.
Daugiau nuotraukų (2)
Anot bendrovės, darbo dienomis ir savaitgaliais traukinys, važiuojantis maršrutu „Palangos link“, išvyks Vilniaus, sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos perveš į Palangą.
Planuojama, kad pasibaigus laikiniems elektrifikacijos darbams kelionė į pajūrį ir iš jo sutrumpės viena valanda.
Kelionės kaina antra klase iš Vilniaus į Palangą sieks 27,70 euro, iš Šiaulių – 15,40 euro, iš Telšių – 9,80 euro.
Susiję straipsniai
Tokia proga pasitaiko nedažnai: įvardijo dieną, kai keliauti traukiniu galėsite kone pusvelčiui

Tokia proga pasitaiko nedažnai: įvardijo dieną, kai keliauti traukiniu galėsite kone pusvelčiui

Seimas atmetė siūlymą taikyti 50 proc. nuolaidą autobusų bilietams

Seimas atmetė siūlymą taikyti 50 proc. nuolaidą autobusų bilietams

Laikinai atnaujinami dalies traukinių maršrutų tvarkaraščiai: kas keičiasi

Laikinai atnaujinami dalies traukinių maršrutų tvarkaraščiai: kas keičiasi

Maršrutas „Palangos Link“, anksčiau vadintas „Pajūrio ekspresu“, yra jungtinė traukinio ir autobuso kelionė. Keleiviai, įsigiję vieną bilietą, traukiniu vyksta iki Kretingos, o iš ten kelionę į Palangą tęsia specialiu „LTG Link“ autobusu.
traukiniaiPalangamaršrutas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.