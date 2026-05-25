Keleivius vežęs autonominis autobusas pačią pirmą dieną susidūrė su tramvajumi

2026 m. gegužės 25 d. 15:46
Pirmadienį, gegužės 25 d., Švedijos Geteborgo mieste tą pačią dieną kursuoti pradėjęs autonominis autobusas susidūrė su tramvajumi, pranešė viešąjį transportą valdanti bendrovė „Vasttrafik“.
Autobusas buvo pašalintas iš eksploatacijos patikrinimui atlikti, naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovės „Vasttrafik“ atstovas spaudai Patrikas Chi.
„Autonominis autobusas, kuriame buvo keleivių, vienoje iš Geteborgo gatvių stabdė ir į jį iš galo atsitrenkė tramvajus. Per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo“, – sakė jis.
Autobusas Geteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius.
Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą.
Švedijos transporto agentūra „Transportstyrelsen“ leido autobusu vežti keleivius, nustatydama bandomąjį laikotarpį, kuris turėjo trukti iki 2027 m. liepos 31 d.
Europoje autonominiai autobusai ir mikroautobusai važinėja pagal vietinius leidimus, išduodamus kiekvienam miestui ir kiekvienam maršrutui atskirai, ir dažniausiai rieda privačiais keliais.
ES dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus.
