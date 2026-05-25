AutoRadaras

Kosminiai skaičiai: per savaitę viename regione įkliuvo virš tūkstančio greičio mėgėjų

2026 m. gegužės 25 d. 16:49
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai praėjusią savaitę, gegužės 18–24 dienomis, tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių.
Daugiau nuotraukų (1)
Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1159 greičio viršijimo atvejus, rašoma Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime žiniasklaidai.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai pareigūnai Kaune ir Kauno raj. patikrino virš 7,3 tūkst. transporto priemonių.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 16 neblaivių vairuotojų, 18 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 180 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Susiję straipsniai
Klaipėdos policijos derlius – neblaivūs vairuotojai ir apspangę dviratininkai

Klaipėdos policijos derlius – neblaivūs vairuotojai ir apspangę dviratininkai

Reidai Klaipėdos apskrityje: per savaitę įkliuvo 5 girti vairuotojai

Reidai Klaipėdos apskrityje: per savaitę įkliuvo 5 girti vairuotojai

Pareigūnai siunčia žinią: „Nereikia taip daryti“

Pareigūnai siunčia žinią: „Nereikia taip daryti“

greičio viršijimasKauno apskritisPolicija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.