Kosminiai skaičiai: per savaitę viename regione įkliuvo virš tūkstančio greičio mėgėjų

Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1159 greičio viršijimo atvejus, rašoma Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime žiniasklaidai.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai pareigūnai Kaune ir Kauno raj. patikrino virš 7,3 tūkst. transporto priemonių.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 16 neblaivių vairuotojų, 18 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 180 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.