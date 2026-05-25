Reidai Klaipėdos apskrityje: per savaitę įkliuvo 5 girti vairuotojai

Gegužės 22 d. apie 8 val. 28 min. Klaipėdoje, I. Simonaitytės g., sustabdytai 1996 m. gimusiai automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojai nustatytas 0,82 prom., toje pačioje vietoje apie 9 val. 10 min. 1979 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui – 1,86 prom. girtumas.
Gegužės 23 d. apie 18 val. 51 min. Palangoje, Kontininkų g. ir Liepojos g. sankryžoje, sustabdytam 1973 m. gimusiam automobilio „Chevrolet“ vairuotojui nustatytas 0,63 prom., tą pačią dieną apie 22 val. 56 min. Klaipėdoje, Minijos g., 1986 m. gimusiam automobilio „Dacia“ vairuotojui – 0,97 prom. girtumas.
Gegužės 24 d. apie 21 val. Klaipėdoje, Minijos g., sustabdytam 1978 m. gimusiam automobilio „Volvo“ vairuotojui nustatytas 1,83 prom. girtumas.
Susiję straipsniai
Reidas Vilniuje: promilių prie vairo pripūtusiam 17-mečiui teko skambinti mamai – turėjo pasiimti ne tik sūnų, bet ir jo automobilį
Atsakomybės neišvengs ir du dviratėmis transporto priemonėmis važiavę, alkoholio padauginę žmonės.
Gegužės 19 d. apie 22 val. Klaipėdoje, ties Taikos pr. ir Jūrininkų pr. sankryža, sustabdytam 1973 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,47 prom., o gegužės 24 d. apie 17 val. 40 min. Klaipėdos r., krašto kelyje Jakai–Dovilai–Laugaliai, sustabdytam 1988 m. gimusiam elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojui – 1,35 prom. girtumas.
Dar 6 pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti, 54 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 20 vairuotojų ir 12 keleivių nesegėjo saugos diržų, tinkamai neprisegti vežti ir 3 vaikai. Atsakomybė taikyta ir 27 žmonėms, kurie dviratėmis transporto priemonėmis važiavo nesegėdami šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuota 217, kitomis priemonėmis – dar 41 leistino greičio viršijimo atvejis.