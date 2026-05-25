Vilniuje nuo penktadienio keisis eismas svarbioje gatvėje

2026 m. gegužės 25 d. 09:51
Nuo penktadienio, gegužės 29 d., Vilniaus Algirdo gatvės atkarpoje tarp A. Vivulskio g. ir J. Basanavičiaus g. įvedamas dvipusis eismas.
Vienpusio eismo tvarka šioje atkarpoje buvo laikinas sprendimas, skirtas užtikrinti eismo saugumą greta vykusių daugiabučio namo statybų metu. Dvipusis eismas laikinai panaikintas nuo 2022 metų.
Pasibaigus daugiabučio statyboms, vienpusio eismo tvarka šioje atkarpoje tapo pertekliniu ribojimu.
Grąžinus dvipusį eismą, atkarpoje ir aplinkinėse gatvėse pagerės transporto srautų pasiskirstymas: A. Vivulskio gatvė yra vienintelė rytų–vakarų krypties gatvė, nejungianti Algirdo ir Mindaugo gatvių tarpusavyje, todėl vairuotojams šiame kvartale iki šiol tekdavo važiuoti didesne apylanka.
