Naktį į garažų bendriją vėl grįžo griovėjai: karpė spynas, niokojo žmonių turtą

Informacijos apie tai, kad Technikos gatvėje nugriauti garažai, portalas „Kas vyksta Kaune“ sulaukė antradienio vidurdienį. Anot vietoje buvusių kauniečių, pirmadienio vakarą buvo nupjautos garažų spynos. Dalis garažų savininkų pirmadienio vakarą dar spėjo susidėti naujas spynas, tačiau po nakties rado apgadintus garažus.
„Mano garaže nauji daiktai sudėti buvo, kopėčios pavogtos, niekas pareiškimų nepriima, kur kreiptis nežinome“, – teigė antradienį prie apgadintų garažų atvykę kauniečiai.
Apie pakartotinius griovimo darbus jie teigė nieko nežinoję. „Rašto niekas neturi, o advokatė teigia, kad visi buvo perspėti. Čia dirbam, automobilius tvarkom, bet jokių įspėjimų nebuvo“, – sakė kaunietė.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad kovo pabaigoje Technikos g. 19 esančioje garažų bendrijoje buvo nugriautas ištisas garažų ruožas. Skirtingai nei 2023 m. rugsėjį, kai buvo laužomos durys ir pabandyta nugriauti kelis garažus, kovą darbai vyko pilnu pajėgumu – su visu žmonių turtu viduje. Pasak informacijos šaltinių, antstoliai griovimo procese nedalyvavo.
Naujųjų sklypų savininkų interesus atstovaujanti teisininkė portalui „Kas vyksta Kaune“ tąkart teigė, kad Technikos g. esanti teritorija bus tvarkoma savininkų iniciatyva – planuojama pašalinti neteisėtai laikomus garažus, transporto priemones bei šiukšles. Pasak jos, apie planuojamus darbus garažų savininkai buvo informuojami nuo 2023 metų įvairiais būdais, tačiau konstruktyvaus dialogo pasiekti nepavyko. Anot atstovės, sklypuose esantys daiktai laikomi be teisėto pagrindo.
Be šio sklypo, šalia taip pat stovi teritorija su kitais garažais. Dėl jų Kauno apylinkės teismas dar 2025 m. lapkričio 10 d. buvo priėmęs sprendimą, kuriuo garažų statybos ir eksploatavimo bendrija įpareigota savo lėšomis per 4 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti 126 metalinius garažus ir sutvarkyti teritoriją.
To nepadarius, savivaldybei būtų suteikta teisė garažus nukelti pačiai, o išlaidas išieškoti iš bendrijos. Tačiau šis sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka, todėl kovo pabaigoje dar nebuvo įsiteisėjęs ir privalomas vykdyti. Svarbu pažymėti, kad minėtoje teritorijoje yra suformuoti du nauji sklypai, kita teritorija yra valstybinė žemė.
Tąkart Kauno miesto savivaldybė teigė, kad griovimo darbų, kol teismo sprendimas neįsiteisėjęs, ji nebuvo užsakiusi. Pasak savivaldybės, procesas dėl garažų nukėlimo buvo inicijuotas, pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė savivaldybės naudai, tačiau jis buvo apskųstas.
Antradienį portalas „Kas vyksta Kaune“ gavo teismo nutartį, kuria teismas atmetė garažų bendrijos apeliacinį skundą ir paliko galioti Kauno apylinkės teismo sprendimą: 126 metaliniai garažai Technikos g., Kaune, turi būti pašalinti. Nutartis įsiteisėjo nuo priėmimo dienos.
Bendrija turi per 4 mėnesius savo lėšomis pašalinti garažus, po jais esančius rūsius, apžiūros duobes, tvorą ir kitus bendro naudojimo statinius bei sutvarkyti teritoriją.
Teismas atmetė bendrijos argumentą, kad ji nėra tinkama atsakovė. Nors bendrija teigė, kad garažai priklauso nariams, ji nepateikė narių / savininkų sąrašo, o jos įstatai numato garažų valdymą ir eksploatavimą.
Taip pat atmestas argumentas, kad metaliniai garažai yra nekilnojamieji statiniai. Teismas nurodė, kad pagal praktiką metaliniai garažai laikomi laikinaisiais statiniais / kilnojamaisiais daiktais, jie neregistruojami Nekilnojamojo turto registre, o valstybinė žemė tokiems garažams nėra nuomojama ar parduodama.
Jei bendrija sprendimo nevykdys, už kiekvieną pradelstą dieną taikoma 100 eurų bauda, o po 8 mėnesių savivaldybei leidžiama pačiai nukelti garažus ir išlaidas išieškoti iš bendrijos.